Nakon Sputnjika, Fajzera, Astra Zeneke i Sinofarma u Crnu Goru je u srijedu 27. oktobra 2021. godine stiglo 100 hiljada doza kineske vakcine Sinovac.

To je donacija Republike Turske Crnoj Gori koja je ugovorena tokom ranijeg sastanka ministarke zdravlja dr Jelene

Borovinić Bojović sa turskim kolegom Fahretinom Kodžom u Ankari.



"Inaktivisane virusne vakcine decenijama se uspješno koriste u programima imunizacije. To su vakcine koje se proizvode na tradicionalan način, a primjer je vakcina protiv gripa. Jednu od inaktivisanih vakcina protiv COVID-19 Sinovac-CoronaVac razvio je Sinovac BioTech. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 1. juna 2021. godine vakcinu za hitnu upotrebu. Sinovac je potpisao ugovore o otkupu 380 miliona doza od COVAX -a. Od jula 2021. godine, Sinovac je bila najraširenija vakcina protiv COVID-19 u svijetu s isporučenih 943 miliona doza", navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje.



Vakcina se daje intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić. Odobrena kao vakcina u rasporedu od dvije doze (3 µ po 0,5 ml doze) za pojedince starije od 18 godina s poželjnim razmakom od 14 do 28 dana između doza.



Sinovak su, za sada, priznale Austrija, Kipar, Finska, Grčka, Island, Holandija, Španija, Švedska, Švajcarska…