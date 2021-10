Od pojave koronavirusa u Crnoj Gori evidentirano je više od 140.000 građana oboljelih od COVID-19 infekcije, a među inficiranim pacijentima prednjače žene, pišu Dnevne novine.

Izvor: taramara78/Shutterstock.com

Naime, podaci sajta covidodgovor.me pokazuju da je od početka epidemijskih dešavanja u našoj zemlji koronavirus imalo 72.965 žena i 68.383 pacijenta” jačeg pola”, navode Dnevne novine.

Interesantan je podatak da je COVID-19 infekciju imalo i 4.485 djece uzrasta do devet godina, a statistika pokazuje da je do sada 12.310 inficiranih u uzrastu od 10 do 19 godina.

Ipak, najviše oboljelih od korone je u starosnoj dobi od 30 do 39 godina i to 26.482. Odmah za njima su pacijenti koji pripadaju grupi deceniju starijih, od 40 do 49 godina, a kojih je kovidom inficirano ukupno 23.209, naglašavaju Dnevne novine.

Na trećem mjestu su mladi koji pripadaju starosnoj grupi od 20 do 29 godina i to njih 20.417. Oni su, inače “preuzeli” treću poziciju po broju obolijevanja među građanima od 50 do 59 kojih je 20.050.

Kovid pacijenata starosti između 60 i 69 u Crnoj Gori je registrovano 17.133, dok su 9.024 pacijenta evidentirana u starosnoj grupi od 70 do 79 godina. Koronavirus imao je i 3.841 građanin starosti od 80 do 89 godina, te 355 pacijenta starijih od 90 godina, zaključuju Dnevne novine.