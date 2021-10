Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je devet poslanika Skupštine Crne Gore prekršilo Zakon o sprečavanju korupcije jer nisu prijavili sve prihode i imovinu, pišu Vijesti.

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan da prijavi u svojim izvještajima o prihodima i imovini tačne i potpune podatke, a za one koji to ne urade propisana je novčana kazna od 500 do 2.000 eura, navode Vijesti.