Zbog toga što nisu prijavili sve prihode i imovinu, Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da su premijer Zdravko Krivokapić i većina njegovih ministara prekršili Zakon o sprečavanju korupcije, pišu Vijesti.

Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

“Agencija je izdala prekršajne naloge kojima su javni funkcioneri Mladen Bojanić, Jelena Borovinić Bojović, Olivera Injac, Jakov Milatović, Đorđe Radulović, Tamara Srzentić, Ratko Mitrović i Zdravko Krivokapić kažnjeni novčanim kaznama u iznosu od po 500 eura”, saopštili su iz ASK.

Zakonom je propisano da je javni funkcioner dužan da u izvještajima o prihodima i imovini dostavi tačne i potpune podatke. Za one koji to ne urade, propisana je novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

S obzirom na to da su svima njima izdati prekršajni nalozi, izrečena im je najniža novčana kazna, zaključuju Vijesti.