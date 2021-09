Iz Privredne komore Crne Gore saopštenjem su se, povodom aktuelnih mjera za suzbijanje covida-19, oglasili predstavnici tržnih centara i privrednih subjekata koje u njima posluju.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Pomenuto saopštenje prenosimo u cjelosti:

Uvažene kolege,

Predstavnici tržnih centara i privrednih subjekata koji posluju u okviru njih smatraju da su diskrimisani propisanim mjerama za suzbijanje pandemije, zbog kojih bilježe pad prometa veći od 50 odsto. Ovo je ocijenjeno 23. septembra 2021. na sastanku u Privrednoj komori, u čijem radu su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i Ministarstva

ekonomskog razvoja.

- Tražimo da mjere važe jednako za sve. Jedino se, kada je u pitanju trgovina, u tržnim centrima traži jedan od dokaza sadržan u

nacionalnoj digitalnoj kovid potvrdi. U tržnim centrima se lako može kontrolisati poštovanje epidemioloških mjera. Tržni centar Delta City od početka afirmiše imunizaciju zaposlenih i građana, i na punktu za vakcinaciju u Delti je imunizovano više od 10.000 ljudi – rekao je Dragan Perišić, Delta City, gdje posluje više od 80 privrednih subjekata, sa oko 1000 zaposlenih. On je naglasio da mjere moraju biti jasnije definisane.

Mirko Đekić, TC Butiko, ocijenio je alarmantnim što im je od prvog dana stupanja mjera na snagu promet opao više od 50 odsto.

- Neophodno je da nam se omogući normalno funkcionisanje uz poštovanje svih mjera koje važe za druge poslovne subjekte –

naglasio je Đekić.

Jadranka Popović, Polino Montenegro, naglašava da je promet u trgovinama šoping mola Delta siti opao i više od 50 odsto.

- Ovo su nesagledive posljedice za nas, jer smo u poslovanju opterećeni velikim troškovima i kreditima. Apelujem na Vladu i Institut za javno zdravlje da sagledaju ozbiljnost našeg problema, jer se ove kompanije nalaze u nezavidnoj situaciji, kako što se tiče pada prometa tako i organizovanja zaposlenih. Smatramo da je potrebno da nadležni razmotre vid pomoći kroz subvencije privrednim subjektima kojima je ograničen rad – rekla je Popović.

Sekretarka Odbora udruženja trgovine Privredne komore Jelena Golubović naglasila je da je ovaj sektor ugrožen, imajući u vidu da u

odnosu na isti uporedni period 2019. godine zapošljava oko 8.500 radnika manje, kao i da je zabilježeni pad prometa u 2020. u trgovini

na malo od 16,8 odsto uticao na veliki broj privrednih subjekata kojima treba vremena da se od toga oporave.

- Privredna komora od početka vakcinacije u Crnoj Gori radi na afirmaciji imunizacije kao i njene članice koje su u više navrata

organizovale vakcinaciju zaposlenih – istakla je Golubović, dodajući da su privredni subjekti na sastancima u ovoj poslovnoj asocijaciji

uvijek naglašavali da su za dosljedno poštovanje i kontrolu mjera, ali da im se ne ograničava rad.

Tamara Pajković, Mall Of Montenegro, istakla je da 70 privrednih subjekata koji tamo posluje zapošljava 400 radnika, te da mjere

ugrožavaju njihovih 400 porodica.

- Nadamo se da ćete prilikom donošenja novih mjera uzeti u obzir zahtjeve privrede – kazala je Pajković.

Jelena Đurić, TC „Kamelija“ saglasila se da je evidentan pad posjeta tržnim centrima i izrazila očekivanje da će sastanak u Komori

rezultirati konkretnim rješenjima.

Aleksandar Sekulić, generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja naglasio je da se više od 90 odsto

ljudi zarazi u zatvorenom prostoru, te da je neophodno rigorozno primjenjivanje mjera. Pozvao je privrednike da učestvuju u afirmaciji

imunizacije zaposlenih i stanovništva.

- Nemojte posmatrati situaciju kao pad vašeg prometa. Vaš promet je 100 odsto veći nego što bi bio da ste u lockdown-u – rekao je

Sekulić. Naglasio je da Ministarstvo odavno najavljuje uvođenje digitalnog kovid sertifikata i rigoroznijih mjera za suzbijanje pandemije.

On smatra da bi bilo od značaja da je potrebno da se svi uključe u proces afirmacije imunizacije. Iskazao je spremnost Ministarstva

zdravlja i Instituta za javno zdravlje da obezbijede brze antigenske testove za zaposlene u tržnim centrima koji imaju namjeru da se

vakcinišu ili su primili jednu dozu vakcine. Pozvao je Privrednu komoru da dostavi okviran broj takvih radnika, kako bi se uvidjelo da li

postoje odgovarajuće količine testova za njihovo testiranje.

Milena Jovetić, načelnica Direkcije za regionalni razvoj Ministarstva ekonomskog razvoja istakla je značaj Komore u kreiranju mjera podrške privredi. Iskazala je spremnost Ministarstva da sasluša zahtjeve poslovne zajednice i da razmotri zahtjeve za subvencije ukoliko ne dođe do revidiranja mjera.

Dragan Janjević, Donator, pitao je da li postoji mogućnost da se mjere revidiraju, na način da se smanji dozvoljeni broj posjetilaca

tržnih centara, ali bez kovid potvrda.

- Ovo nije borba za profit, već za ekonomski i zdravstveni opstanak. Pomozite nam da opstanemo, dajte nam šansu – apelovao je on.

Zaključeno je da buduće mjere moraju biti jasno definisane uz prethodnu konsultaciju sa privredom. Ukoliko ne dođe do revidiranja

mjera, potrebno je razmotriti subvencije zarada za zaposlene u samoizolaciji i oboljele od kovida, kao i za one privredne subjekte

kojima je mjerama ograničen rad.