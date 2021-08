"Poruka protivnika ustoličenja na Cetinju da se ustoličava negdje drugo, van Cetinja, podmukla je i tužna", kazao je danas mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u manastiru Morača.

Izvor: Mondo/Ana Božović

Joanikije je dešavanja prethodnih dana nazvao velikom hajka da se pravo ustoličenja na Cetinju uskrati pravoslavnom narodu i njemu od, kako je rekao, družina koje se pojavljuju kao pečurke poslije kiše.

On je, iz manastira Morača gdje je služio liturgiju povodom povodom praznika Uspenje presvete Bogorodice, poručio da te pečurke nijesu dugotrajne i da će nestati.

“Odnosno, ljudi će shvatiti i razum će preovladati, i bratska ljubav. Tako će zablistati novo lice Crne Gore”, kazao je Joanikije.

On je rekao da je sve to doživljavao s bolom, “jer smo to i do sada gledali”.

“To su bratski razdori u Crnoj Gori. I koliko su god oni bili glasniji, mi smo sve više ćutali da ničim ne doprinesemo toj graji i toj svađi. I nijesmo se svađali ni sa kim, niti ćemo se svađati”, kazao je Joanikije.

Poručio je da ne mogu odustati od onoga što je, kako je rekao, dato Crkvi od Svetoga Save pa do dana današnjega.

Joanikije je rekao da nikada nije konačno upražnjen tron mitropolita crnogorsko-primorskih od Svetoga Save do dana današnjeg i da je on 56. izabrani mitropolit crnogorsko-primorski.

“Naravno, računamo sve od Episkopije zetske koju je osnovao Sveti Sava pa do dana današnjega, a 41.koji se ustoličava na Cetinju. I ako je i jedan kontinuitet i jedno pravo jasno u Crnoj Gori – to je jasno. Kome to pravo pripada? Pripada, ne meni nego mojoj Crkvi koja me je poslala”, kazao je Joanikije.

On je poruku protivnika ustoličenja na Cetinju da se ustoličava negdje drugo, van Cetinja nazvao podmuklom i tužnom.

“A gdje bih se ja to drugo ustoličio? Hoću li njih da pitam gdje ću se ustoličiti, njih koji me truju mržnjom svakodnevno. Ali, lako je meni sve to. Znam kako je prošao moj prethodnik”, rekao je Joanikije.

On je kazao da je njegov prethnodnik bio živi mučenik i paćenik za trideset godina svoje arhijerejske službe u Crnoj Gori.

Poručio je da neće nigdje drugo da traži svoj tron mimo onoga koji je “gospod i Sveti Petar Cetinjski utvrdio”.

“To je onaj tron koji pripada ovoj Mitropoliji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je svetosavski tron”, rekao je Joanikije.

On je rekao da nije htio da odlaže ustoličenje jer, kako je kazao, niko nema to pravo da traži.

“Ali smo, da bismo doprinijeli koliko god možemo da ne bude sukoba, svađe i graje i, ne daj Bože, čega još gorega, učinili sve da se ova svečanost obavi po zakonu hrišćanskome a da bude skromna”, kazao je Joanikije.

On je pozvao sve na mir, na skromnost i na bratsku ljubav.

“I nadam se da razumijete, jer nijesmo htjeli ni drugu stvar da dopustimo: da se ovaj isključivo crkveni događaj i čin podređuje bilo kojoj politici, niti da se za njega vezuje i lijepi politika, niti da mu se daje drugačiji značaj od onoga što on ima”, rekao je Joanikije.

On je kazao da nije tačno da je zabranjeno narodu da učestvuje u svečanosti.

“Samo smo zamolili narod da dođu predstavnici svih crkvenih opština u Crnoj Gori, cijelo sveštenstvo i da se, naravno, toga dana vrše službe Božje, jer je to događaj za cijelu Crkvu, po svim gradovima u Crnoj Gori, da se proslavi taj događaj”, rekao je Joanikije.

On je podsjetio i da dolazi patrijarh srpski Porfirije koga će svečano dočekati u Podgorici, i na Cetinju.

Prema njegovim riječima to bi, da je sreće, bila čast i za Cetinje.

“Dolaze im blagoslovi Jerusalimske patrijaršije, Ruske pravoslavne crkve i svetoga Kijeva, Bugarske i ostalih pravoslavnih crkava. Vidjeli su ljudi i hoće da dođu. Potvrdili su i biskupi Rimokatoličke crkve sa Primorja, jer sam i ja bio na ustoličenju biskupa kotorskog”, kazao je on.

Joanikije je rekao i da su pozvali i predstavnike drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori.

“I treba lijepo da ih dočekamo. I da bude mirno i lijepo na Cetinju”, kazao je Joanikije.

On je kazao da su učinili sve što je bilo moguće za mir.

“Ako neće mir, onda će uzeti prokletstvo. A ko neće da uzme mir Božji, onda će uzeti prokletstvo Svetoga Petra. I ja ih upozoravam da ne srljaju na prokletstvo. I opet ponavljam: ja se njih odreći ne mogu – to su moja braća. To je moj rod i moj narod. A oni neka čine što im drago, i kako ih njihova pamet i savjest uče”, poručio je Joanikije.