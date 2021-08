Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je najavio je da, će ukoliko njegov apel ne bude uvažen i ustoličenje ipak bude na Cetinju - 5. septembra biće u prijestonici - na mjestu gdje će se braniti čast i sloboda naše zemlje .

Izvor: Predsjednik Crne Gore/YouTube/screenshot

Đukanović je o tome govorio na konferenciji za medije, povodom posjete turskog predsjednika Redžepa Erdogana na Cetinju. Kazao je da je cijeloj situaciji o ustoličenju mitropolita SPC Joanikija u prethodnom periodu dat preveliki značaj.

- Sa adresa u Beogradu čulo se mnogo neprimjerenih riječi na račun Crne Gore u prethodnom periodu. U Crnoj Gori se to nije moglo doživjeti osim kao vrijeđanje i negiranje Crne Gore i našeg identiteta. Nažalost, to je doprinijelo da ovo pitanje ustoličenja postane percipirano kao političko i da zaokupljuje značajno pažnju crnogorske javnosti - rekao je Đukanović.

Takođe, predsjednik je istakao da je po srijedi i falsifikovanje činjenica, radi promovisanja velikodržavne politike iz Srbije.

- Sve to je doprinijelo da cetinjska javnost ustoličenje doživi kao završni korak vrijeđanja prijestonice i Crne Gore. To crkveni velikodostojnici moraju da znaju. Vladike Crne Gore, kada to žele, umiju da urade u korist dobrih odnosa. Dobar primjer je odnos patrijarha SPC prema državi Hrvatskoj. To bi trebalo da utiče i bude primjer mitropolitu Joanikiju. Nažalost, to se nije desilo. Danas svjedočimo nerazumijevanju prema dijelu crnogorske javnosti, da se to ne čini na Cetinju. Ti poslovi se ne mogu raditi na silu, pogotovo na Cetinju. To moraju razumjeti svi, to mora razumjeti novi mitropolit, patrijaršija, rukovodstva u Srbiji i Crnoj Gori. Posebno u Crnoj Gori - rekao je Đukanović.

Predsjednik je apelovao da nije pametno insistirati na ustoličenju mitropolita SPC na Cetinju i u Cetinjskom manastiru.

- Pametno bi bilo ustoličenje izmjestiti, u nekom od drugih brojnih hramova Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sve radi postizanja multietničke harmonije i dobrih međudržavnih odnosa. U budućnosti želimo da svaki građanin Crne Gore, uključujući Crnogorce i Srbe, nesmetano uživa vjerske slobode i vjerska prava - dodao je Đukanović.

Kazao je da, ukoliko apel ne bude uvažen, biće prisutan na Cetinju - tamo gdje se brani čast i sloboda Crne Gore.