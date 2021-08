Crna Gora prednjači po testiranju slučajeva korona virusa i to ne samo u regionu već i šire, rekao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. On je istakao da Crna Gora ove godine testira četvorostruko više nego prošle godine.

Izvor: Vlada Crne Gore

Razlog je, kaže Galić, to što zdravstvene vlasti žele jasnu i preciznu sliku da bi znali s čime se suočavaju.

"S obzirom na to da se i kod nas sporadično pominju neke manipulacije, želim da budem jasan: Od 17. februara 2020. do 4. decembra 2020. godine urađeno 129.105 testova. Od 4. decembra 2020. godine do 24. avgusta 2021. godine urađeno čak 456.446 testova”, kazao je on.

Galić je objasnio da je od 17. februara 2020. do 4. decembra 2020. godine u prosjeku je rađeno samo 442,14 testova na dan.

“S druge strane, od 4. decembra 2020. godine do 24. avgusta 2021. godine u prosjeku testiramo 1742,16 na dan. Ovo je dokaz da Crna Gora ove godine testira četvorostruko više nego prošle godine. To znači da mi ozbiljno pratimo situaciju, da ne ostavljamo nikakav prostor za sumnje niti bilo kakve manipulacije", naveo je Galić gostujući na TV Vijesti.