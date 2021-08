Patrijarh Porfirije odgovorio je premijeru Zdravku Krivokapiću na njegov predlog da potpišu Temeljni ugovor između Srpske Pravoslavne Crkve i države Crne Gore. To je potvrđeno Tanjugu u Patrijaršiji.

Izvor: RADE PRELIC/FOTO TANJUG

Riječ je o tekstu ugovora, rečeno je, u koji je Vlada Crne Gore unijela veliki broj izmjena u odnosu na tekst koji su obje strane zajednički utvrdile, usaglasile i dogovorile da potpišu 27. maja u Patrijaršiji u Beogradu .

Patrijarh Porfirije, navode u Patrijaršiji, je obavijestio Krivokapića da je predložene izmjene uputio određenoj stručnoj komisiji koja će ih razmotriti po okončanju sezone godišnjih odmora, a stručno mišljenje će dati Sinod, koji u skladu sa Ustavom SPC ima poslednju riječ po ovom pitanju.

Crnogorski premijer, Zdravko Krivokapić izjavio je sinoć da je Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom tehnički-pravno završen i predat Patrijaršiji, a Vlada Crne Gore spremna je da ga potpiše i da on očekuje odgovor.

“Mi smo uradili sve što je do nas i sada je to sve do Patrijaršije i njegove svetosti patrijarha da prihvati taj ugovor i ako treba negdje da se koriguje i da se taj temeljni ugovor što prije potpiše. Ja ne želim da prejuduciram vrijeme, a vrijeme je najbolje kada se dvije strane dogovore”, rekao je Krivokapić gostujući u emisiji Aktuelno Televizije Pljevlja.