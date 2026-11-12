Kako su najavili, konkretna rješenja za prevazilaženje postojećih poteškoća biće predstavljena javnosti u narednim danima.

Izvor: MONDO

Strukovni sindikat vatrogasaca-spasilaca (USSCG) i Strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca (SUiPCG) pružili su podršku zahtjevima svojih kolega, kao i protestnom skupu koji je najavljen za ponedjeljak, prenose Vijesti.

U zajedničkom saopštenju, koje potpisuju predsjednik Strukovnog sindikata vatrogasaca-spasilaca Goran Tripković i predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović, poručeno je da u potpunosti stoje uz zahtjeve zaposlenih u ovoj oblasti.

Ipak, iz sindikalnih organizacija naglašavaju da se položaj vatrogasaca-spasilaca ne može unaprijediti isključivo povećanjem zarada, već da je potrebno pristupiti temeljnoj reformi sistema i riješiti niz dugogodišnjih problema.

„Posebno je važno navesti da probleme ne možemo rješavati parcijalno sa fokusom samo na plate, već se mora pristupiti sveobuhvatnoj reformi vatrogasno-spasilačkog sistema gdje bi svi zaposleni koji rade u akcijama spašavanja imali jednak i zagarantovan status u Crnoj Gori“, poručili su Tripković i Pejović.

Posebno su ukazali na potrebu povećanja zarada svim zaposlenima koji neposredno učestvuju u vatrogasno-spasilačkim intervencijama, a koji, prema njihovim riječima, nijesu obuhvaćeni aktuelnim predlogom.

Iz sindikata podsjećaju da već duže vrijeme rade na inicijativama koje bi trebalo da unaprijede položaj zaposlenih i omoguće kvalitetnije funkcionisanje ove službe. Među prioritetima je i uspostavljanje sistemskog modela vatrogasno-spasilačke zaštite po uzoru na razvijene države.

Kako su najavili, konkretna rješenja za prevazilaženje postojećih poteškoća biće predstavljena javnosti u narednim danima.

„Predlozi za prevazilaženje svih navedenih problema su u izradi i biće prezentovani javnosti u narednim danima i obuhvatiće rješenja za sve probleme koji muče vatrogasno-spasilački sistem u Crnoj Gori“, navodi se u zajedničkom saopštenju.