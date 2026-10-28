Nacionalna aviokompanija Air Montenegro do kraja novembra počeće će da leti na tri od pet tzv. PSO (Public Service Obligation) linija koje je dobila na tenderu Ministarstva saobraćaja.

Izvor: AIR MONTENEGRO

Riječ je o letovima iz Podgorice za Brisel, Frankfurt i Zagreb.

Saopštili su to pored ostaloga, čelnici Air Montenegra na dasnašnjoj konferenciji za medije naglasivši da se karte danas i sutra puštaju u prodaju, pišu Vijesti.

Na svim PSO linijama saobraćaće se tri puta nedjeljno.

Za početak, kako su najavili čelnici Air Montenegra, karte na ovim linijama biće prodavane po posebnim nižim cijenama, pa će tako povratne karte za Zagreb i Bari koštati oko 100 a karte za Pariz, Frankfurt i Brisel 150 eura.

Imajući u vidu da će Air Montenegro letjeti za glavne aerodrome u tim gradovima, a ne sporedne vazdušne luke u njihovoj okolini i računajući na sveobuhvatnost usluge koje Air Montenegro pruža putnicima kao tzv. "legacy carrier", ovo je po menadžerima nacionalne aviokompanije, više nego konkurentna ponuda u odnosu na onu koju putnicima nude lou kost aviokompanije što prema tim destinacijama lete iz Crne Gore.

Air Montenegro je danas kao prva aviokompanija u regioni, pustila u rad novu uslugu AI (vještačka inteligencija) asistenta za putnike, povezanog sa novim multikanalnim kontakt centrom kompanije, prenose Vijesti.

Na konferenciji je demonstriran i rad u praksi AI asistenta nazvanog Tara koji komunicira sa putnicima na našem i engleskom jeziku i odgovara na njihova interesovanja i potrebe u vezi sa uslugama i saobraćajem kompanije.