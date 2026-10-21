Iz Ministarstva zdravlja su naveli da se projekat realizuje od 2017. godine, u skladu sa ugovorenim modelom implementacije i Sporazumom o zajedničkom finansiranju između UNDP-a i Vlade Crne Gore.

Izvor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su dvostruka plaćanja, na koja je ukazala Državna revizorska institucija (DRI), bila izolovane administrativne greške koje su identifikovane i otklonjene, te da nije došlo do gubitka javnih sredstava, prenose Vijesti.

Iz resora kojim upravlja Vojislav Šimun izrazili su iznenađenje načinom na koji su u javnosti predstavljeni pojedini nalazi DRI, navodeći da su revizorima dostavili obimnu dokumentaciju i dodatna pojašnjenja o pitanjima koja su bila predmet kontrole.

"Iznenađujuće je da pojedini konačni nalazi, u našoj procjeni, ne odražavaju u dovoljnoj mjeri informacije i dokumentaciju koje su DRI bile na raspolaganju", navodi se u saopštenju.

Posebno su se osvrnuli na nalaze koji se odnose na sredstva koja Ministarstvo, u okviru projekta "Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori", prenosi Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao implementacionom partneru.

Iz Ministarstva zdravlja su naveli da se projekat realizuje od 2017. godine, u skladu sa ugovorenim modelom implementacije i Sporazumom o zajedničkom finansiranju između UNDP-a i Vlade Crne Gore.

Dodali su da je DRI tokom tog perioda više puta kontrolisala rad Ministarstva zdravlja, ali da se način saradnje sa UNDP-om, kako tvrde, tek sada prvi put problematizuje.

Istakli su da takav model saradnje nije specifičan samo za Ministarstvo zdravlja, već da slične aranžmane sa UNDP-om imaju i druga ministarstva, kao i organi izvršne i sudske vlasti.

Oni su odbacili nalaz da nemaju uvid i nadzor nad korišćenjem prenesenih sredstava, navodeći da planiraju aktivnosti koje se realizuju preko UNDP-a, daju instrukcije, nadziru njihovo sprovođenje i odobravaju plaćanja.

"Sve aktivnosti u okviru projekata dokumentovane su kroz obimnu projektnu dokumentaciju, koja je, zajedno sa relevantnim informacijama i dokazima, dostavljena Državnoj revizorskoj instituciji“, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Objasnili su da se dio dokumentacije, poput pojedinačnih ugovora sa dobavljačima, nalazi kod UNDP-a zbog ugovorenog načina realizacije projekta, ali da to, kako tvrde, ne znači da Ministarstvo nema uvid u finansijske tokove, prenose Vijesti.

Naveli su i da su sredstva prenesena u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, te da će, u saradnji sa Ministarstvom finansija, razmotriti smjernice DRI za unapređenje njihovog evidentiranja.

Iz Ministarstva zdravlja su se osvrnuli i na dopunski rad zaposlenih, navodeći da je odobren zbog povećanog obima posla koji je proistekao iz obaveza u okviru evropske agende tokom 2025. godine.

Prema njihovim podacima, na mjesečnom nivou postoje četiri ugovora o dopunskom radu, što smatraju srazmjernim obimom dodatnog angažmana u odnosu na poslove i ukupan broj zaposlenih.

Istakli su da se dopunski rad razlikuje od varijabilnog dijela zarade, jer predstavlja naknadu za dodatni posao, dok se varijabilni dio odnosi na izuzetan učinak.

Ministarstvo je saopštilo i da je kašnjenje sa predajom IOPPD obrazaca za period od maja do decembra 2025. godine posljedica tehničkih problema izazvanih uvođenjem novog portala Poreske uprave – IRMS, a ne nemara zaposlenih, pšu Vijesti.

"Ove okolnosti iznijeli smo tokom revizije, a problemi su u međuvremenu riješeni", ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja su poručili da poštuju nezavisnost DRI i njenu ulogu u kontroli javnih finansija, ali su istovremeno ocijenili da su pojedini nalazi predstavljeni na zlonamjeran i tendenciozan način.

Oni su kazali da su sva sredstva utrošena za unapređenje zdravstvenog sistema, u skladu sa zakonom i strateškim dokumentima.