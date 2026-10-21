Milioni eura bez potpunog revizorskog traga, dvostruko plaćene fakture, neusklađene evidencije zarada i javne nabavke mimo propisane procedure - samo su neki od nalaza revizije Ministarstva zdravlja kojim rukovodi Vojislav Šimun, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na finansijski izvještaj i pravilnost poslovanja tog resora za prošlu godinu. Među brojnim nezakonitostima i nepravilnostima na koje su revizori naišli su one utvrđene u oblastima unutrašnjih kontrola i revizije, upravljanja ljudskim resursima, obračunu zarada i drugih naknada… Ministarstvo, sudeći prema izvještaju, nije vodilo računa ni o poreskom izvještavanju, službenim putovanjima, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o djelu, upravljanju državnom imovinom, finansiranju nevladinih organizacija i javnim nabavkama… DRI je utvrdio da je Šimunov resor prošle godine zaključio 56 ugovora o dopunskom radu, po osnovu kojih je isplaćeno nešto više od 21.500 eura, ali nijesu jednoobrazni u dijelu koji se odnosi na vrijeme i obim angažovanja, dok su pojedini zaključeni retroaktivno, što predstavlja rizik u pogledu transparentnosti i kontrole rada…

Revizor Siniša Čađenović “Vijestima” je juče rekao da će DRI uputiti konačni izvještaj koji sadrži ukupno 32 preporuke Ministarstvu zdravlja i skupštinskom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

“O zatečenom stanju dovoljno govori broj izrečenih preporuka”, kazao je Čađenović.

Glavna nepravilnost u reviziji finansijskog poslovanja utvrđena je u vezi sa milionskim iznosom koji je prenesen UNDP-u u decembru prošle godine za realizaciju projekta “Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori”, navodi se u izvještaju.

Sredstva su, tvrde revizori, evidentirana na računu 4319 - Ostali transferi institucijama, što ne odgovara ekonomskoj suštini projektnih aktivnosti koje obuhvataju razvoj i implementaciju zdravstvenog informacionog sistema, digitalizaciju zdravstvenih usluga, nabavku opreme i softverskih rješenja, konsultantske i druge usluge. Taj iznos, kako su pojasnili, višestruko premašuje utvrđenu materijalnost, a zbog nedostatka potpune dokumentacije nije bilo moguće utvrditi iznos stvarno realizovanih projektnih izdataka od prenesenih 3.633.000 eura, niti stanje eventualno neutrošenih sredstava na dan 31.12.2025. godine, prenose Vijesti.

“Posebno je značajno ukazati na to da je iznos od 3.633.000,00 € prenesen u decembru 2025. godine, neposredno pred završetak budžetske godine, dok se realizacija projekta nastavlja u narednom periodu, do juna 2028. godine. Reviziji nije bila dostupna potpuna dokumentacija na osnovu koje bi se moglo utvrditi da li je iznos od 3.633.000 stvarno utrošen za realizaciju projektnih aktivnosti do 31. decembra 2025. godine, kao ni iznos neutrošenih sredstava i njihov status na kraju izvještajnog perioda”, navodi se u izvještaju.

DRI naglašava da sam prenos sredstava UNDP-u ne predstavlja dovoljan dokaz da je cjelokupan preneseni iznos do kraja 2025. godine stvarno realizovan za projektne aktivnosti.

Ministarstvo za period maj-decembar 2025. godine nije dostavilo IOPPD obrasce, dok je na analitičkoj kartici poreskog obveznika iskazana pretplata od 3.938.858,89 eura, koja zbog neusaglašenih podataka i izmjena obrazaca iz ranijih perioda, nije odražavala stvarno stanje.

Revizijom je utvrđeno i da je na računu otvorenom za potrebe povraćaja novčanih sredstava (inostranstvo) stanje iznosilo 734.974,37 dolara. Ta sredstva, pojasnili su, predstavljaju povraćaj izvršen od Gavi Alliance nakon umanjenja rabata od AstraZeneca po osnovu smanjenja cijene vakcina protiv kovida-19, u skladu sa Sporazumom o preuzetoj obavezi po modelu opcione kupovine vakcina zaključenim između Ministarstva zdravlja i Gavi Alliancea.

“Revizijom je utvrđeno da se sredstva na dan 31.12.2025. godine i dalje nalaze na posebnom deviznom računu kod poslovne banke i nijesu uključena u sistem upravljanja državnim novcem preko konsolidovanog računa državnog trezora. Ministarstvo zdravlja se u dva navrata obraćalo Ministarstvu finansija radi dobijanja instrukcija za dalje postupanje i prenos sredstava, ali do prenosa sredstava nije došlo. Imajući u vidu da se radi o sredstvima kojima raspolaže budžetski korisnik, a koja nijesu potrebna za tekuće izvršavanje obaveza, potrebno je definisati način njihovog daljeg tretmana”, navode iz DRI.

Revizijom je utvrđeno i da je Ministarstvo zdravlja dobavljaču “Budvanska rivijera” izvršilo dvostruko plaćanje tri fakture od 04.09.2025. godine, koje su prethodno dvostruko evidentirane u pisarnici tog resora. Tako je, tvrde, po ovom osnovu dobavljaču neosnovano isplaćen iznos od 6.753,31 eura, a do završetka revizije nijesu preduzete aktivnosti radi povraćaja preplaćenih sredstava, javljaju Vijesti.

U oblasti finansiranja nevladinih organizacija utvrđene su slabosti u planiranju, raspodjeli, praćenju i izvještavanju.

Nepravilnosti su utvrđene u oblastima unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije, upravljanja ljudskim resursima, obračuna zarada i drugih naknada, poreskog izvještavanja, službenih putovanja, ugovora o dopunskom radu i ugovora o djelu, upravljanja državnom imovinom, finansiranja nevladinih organizacija i javnih nabavki.

DRI je kod službenih putovanja utvrdio nepravilnosti u obračunu dnevnica, nepotpunu dokumentaciju, nepostojanje analitičke evidencije akontacija i neodgovarajuća podjela dužnosti.

Revizija je, pored ostalog, pokazala da dio opreme nabavljene u 2025. godini u vrijednosti od 23.578,25 eura nije bio obuhvaćen popisom niti evidentiran u zbirnim popisnim listama.

Ministarstvo zdravlja kršilo je i Zakon o javnim nabavkama prilikom kupovine avio-karata za službena putovanja, pa je tako dobavljaču Zinza Group DOO za istovrsne uplatilo 23.756 eura, bez sprovođenja odgovarajućeg postupka javne nabavke.

Utvrđeno je i da dio poslovnih prostora koje Ministarstvo koristi nema dokumentovan osnov korišćenja, kao i da podaci o imovini dostavljeni Upravi za državnu imovinu nijesu bili potpuni, niti dostavljeni u propisanom roku.

Resor Vojislava Šimuna platilo je u prošloj godini 70.976,39 eura, koje se odnosi na obaveze Ministarstva zdravlja nastale po osnovu pravosnažnih sudskih odluka i troškova sudskih postupaka. Za navedene izdatke Ministarstvo zdravlja nije, uprkos zahtjevima revizije, dostavilo potpunu dokumentaciju i obrazloženja koja se odnose na osnov nastanka obaveza, tok sudskih postupaka i izvršene isplate, zbog čega nije bilo moguće obezbijediti potpun revizorski trag i potvrditi opravdanost iskazanih izdataka, a izostali su i podaci o osnovu spora, vrijednosti zahtjeva, fazi postupka, procjeni mogućih finansijskih posljedica i preduzetim aktivnostima.

“Izvještaj Državne revizorske institucije o poslovanju Ministarstva zdravlja za 2025. godinu pokazuje sistemsko kršenje zakona i nesavjesno raspolaganje javnim novcem. DRI je dala dvostruko negativno mišljenje, i na finansijski izvještaj i na zakonitost poslovanja. To je ozbiljan alarm koji zahtijeva hitnu reakciju nadležnih institucija”, ocijenila je juče predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović Samardžić.

Ona je kazala da nijesu u pitanju tehnički, ni administrativni propusti.

“Bez izvorne dokumentacije nema revizorskog traga, a bez njega građani ne mogu znati na šta je utrošen njihov novac. Najteži nalazi otvaraju osnovanu sumnju na zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi”, ocijenila je.

Popović Samardžić je naglasila da prenos 3,6 miliona pod okriljem projekta “Jačanje sistema zdravstva” pred sam kraj godine, bez dostavljena izvorne finansijske i ugovorne dokumentacije, liči na klasično “pražnjenje budžeta”, kojim se sredstva sklanjaju iz nadzora i izbjegava njihov povrat, pišu Vijesti.

“Za svaku je osudu i to što Ministarstvo drži 734.974,37 USD na posebnom deviznom računu van trezora. To je novac vraćen Crnoj Gori po osnovu kupovine kovid vakcina i popusta koji su odobrili Gavi Alliance i AstraZeneca. Rabati nijesu privatni prihod nikoga u Ministarstvu, već javna sredstva koja su morala proći kroz konsolidovani račun trezora”, kazala je.

Popović Samardžić smatra da je u radnim odnosima i poreskim evidencijama zabilježen potpuni kolaps.

“Od maja do decembra 2025. Poreskoj upravi nijesu dostavljani IOPPD obrasci. Oko 50.000 eura isplaćeno je po ugovorima o djelu za sistematizovane, redovne poslove, uz retroaktivno zaključivanje ugovora. Varijabilni dio zarade, dodaci i prekovremeni rad isplaćivani su ljudima za koje u evidenciji prisustva nema traga da su tih dana bili na poslu”, rekla je.

Takvo je postupanje, poručuje, neprihvatljivo i podriva povjerenje javnosti u sistem koji treba da štiti zdravlje i živote ljudi.

“Ministarstvo mora odmah objaviti kompletnu dokumentaciju i javno objasniti svrhu i stvarni utrošak sredstava, a nadležni organi moraju bez odlaganja otvoriti predmet, ispitati sve navode iz izvještaja i utvrditi pojedinačnu odgovornost. Građani imaju pravo na odgovorne institucije i punu istinu o tome kako se troši novac namijenjen zdravstvu”, zaključila je.