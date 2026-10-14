Zaključci su već prošli većinom glasova na vladinoj Komisiji za ekonomsku politiku (KEP).

Izvor: MONDO

Vlada Crna Gore, kako saznaju “Vijesti”, na prvoj narednoj sjednici usvojiće zaključke koji podrazumijevaju početak procedure za uklanjanje mastodontskog nasipa od skoro 11.000 kvadrata mora pod izlikom gradnje “investicionog kupališta” podgoričke kompanije “Carine” u Baošićima.

Zaključci su već prošli većinom glasova na vladinoj Komisiji za ekonomsku politiku (KEP).

Nakon višemjesečnog natezanja, igranja “pingponga” sa nadležnostima između raznih institucija i, više ili manje, otvorene opstrukcije pojedinih lokalnih i državnih organa, namjere Uprave za zaštitu kulturnih dobara (UZKD) da insistira na očuvanju javnog interesa i neugrožavanju statusa dijela Boke kao kulturne baštine pod patronatom UNESCO, Vlada premijera Milojka Spajića je odlučila da država konačno krene u uklanjanje posljedica najveće do sada zabilježene devastacije mora i obale u Crnoj Gori, prenose Vijesti.

U materijalu sa KEP-a, kako je rečeno “Vijestima”, zadužuje se Ministarstvo urbanizma, prostornog planiranja i državne imovine (MDUP) koje vodi ministar Slaven Radunović da “u skladu sa zakonom izda urbanističko-tehničke uslove za lokaciju koju čine katastarske parcele 771,772, 773 i 774 KO Baošići, opština Herceg Novi, na osnovu Državne studije lokacije Sektor 5 Kumbor - Đenovići - Baošići”. Izdavanje tih UTU koji su prvi korak za izradu projektne dokumentacije za uklanjanje ogromnog nasipa iz mora i dovođenje obale u prvobitno stanje, od MDUP je zatražila UZKD jer JP Morsko dobro iz Budve do sada nije postupilo po takvom nalogu UZKD koja im je već sredinom ljeta, izdala konzervatorske uslove za izradu projekta sanacije lokacije.

Uz to, zaključcima koji su juče na KEP-u izglasani MDUP je obavezano da najkasnije do 1. novembra informiše Vladu o preduzetim svojim aktivnostima oko izdavanja UTU, a Upravni odbor JP Morsko dobro nad kojim inače nadzor vrši MDUP, zadužen je “da u okviru svojih nadležnosti preduzme potrebne radnje radi stavljanja van snage Mišljenja na Idejno rješenje (investicionog kupališta u Baošićima – prim.aut.) od 4. decembra i Mišljenja na Glavni projekat od 12. decembra 2025. godine”. Ovim aktima Morsko dobro je utrlo put tome da Carinama Opština Herceg Novi 13. januara ove godine izda kontroverznu građevinsku dozvolu za gradnju ogromnog nasipa u moru ispred placa na kojem Carine već grade veliki hotel u Baošićima, a na kome je ta firma takođe značajno “probila” dozvoljene gabarite i spratnost. Ministar Radunović je kod ovog zaključka izuzeo mišljenje.

U predlogu zaključaka za prvu narednu sjednicu Vlade na kojoj će se razmatrati Informacija o stanju u Baošićima, a koji su juče definisani na sjednici KEP-a, prema saznanjima “Vijesti”, stoji i da se Upravni odbor Morskog dobra zadužuje da nakon izdavanja UTU, koje mora završiti resor ministra Radunovića, “pristupi izradi tehničke dokumentacije u skladu sa Rješenjem UZKD od 17. jula 2026. i utvrđenim konzervatorskim uslovima, radi vraćanja lokacije u prvobitno stanje”.

Uz to, Vlada će po ovom predlogu, zadužiti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore “da u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa zakonom preduzme potrebne radnje radi stavljanja van snage Rješenja o izdavanju građevinske dozvole (Carinama da naspu more u Baošićima - prim. aut.) od 13. januara 2026.”

Vlada će, takođe, prema predlogu zaključaka definisanih na sjednici KEP-a, na svojoj sjednici “preporučiti Opštini Herceg Novi - Sekretarijatu za urbanizam i građevinskoj inspekciji - da u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa zakonom, preduzme potrebne radnje radi stavljanja van snage Rješenja o izdavanju građevinske dozvole” Carinama za gradnju investicionog kupališta u Baošićima.

Firma podgoričkog biznismena Čeda Popovića je, naime, početkom ove godine pozivajući se na tu građevinsku dozvolu, u Baošićima nasula blizu 11 hiljada kvadrata mora, potpuno izmijenivši obalnu liniju, ugrozivši plovni put i objekte sigurnosti plovidbe i sve to uradivši bez dobijene formalne saglasnosti UZKD, a koja je bila neophodna jer se radi o lokaciji unutar kontakt (bafer) zone zaštićenog Područja prirodne i kulturne baštine Kotorskog zaliva pod patronatom UNESCO-a.

Vlada je početkom septembra već trebalo da razmatra Informaciju o statusu ove lokacije, ali je to tada skinuto sa dnevnog reda sjednice Spajićevog ministarskog tima zbog protivljenja ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunovića da država jednostrano raskine aranžman sa Carinama i lokaciju vrati u prvobitno stanje, javljaju Vijesti.

Radunović i MDUP su u proteklom periodu tvrdili da je ta građevinska dozvola legalna i da sadrži svu neophodnu prateću dokumentaciju, te se MDUP oštro protivio namjeri Vlade da ova naloži JP Morsko dobro da ono jednostrano raskine ugovor o zakupu i izgradnji investicionog kupališta na katastarskim parcelama 771, 772, 773/1 i 774 KO Baošići. To je MDUP radilo uprkos činjenici da je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države u međuvremenu, postupajući po zahtjevu Ministarstva kulture i medija u čijem je sastavu i UZKD, ustanovio da je ta građevinska dozvola neregularna, odnosno da u momentu kada je ona izdata, nijesu bili ispunjeni zakonski uslovi da je Opština Herceg Novi izda Carinama. Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović je u nalazu koji je Ministarstvu kulture dostavila 3. septembra, pored ostaloga, konstatovala da su konzervatorski uslovi koje je UZKD izdala 30. avgusta 2023. bili zanemareni u izradi naknadne dokumentacije od strane Opštine Herceg Novi i Morskog dobra, te pri samom izdavanju dozvole, kao i da je zakupac lokacije grubo prekršio ugovorene obaveze.

Ćirović je stoga zauzela zvaničan stav da je neophodno raskinuti ugovor Carina i Morskog dobra i lokaciju vratiti u prvobitno stanje “s obzirom na to da je na ovaj način zakupac devastirao obalu, kulturno nasljeđe države i ugrozio sigurnost plovidbe”.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države je stoga još 17. marta, shodno članu 139 i 140 Zakona o upravnom postupku, uputio Opštini Herceg Novi Predlog za poništavanje “nezakonitog rješenja o izdavanju građevinske dozvole broj 02-3-332-UPI-2993/2025 od 13. 1. 2026. godine”, ali se Opština o njega do sada oglušivala.