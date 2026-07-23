Sud je zaključio da osporena odluka nije opšti pravni akt niti drugi propis koji može biti predmet ustavnosudske kontrole.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore odbacio je inicijativu kojom je tražena ocjena ustavnosti i zakonitosti odluke Doma zdravlja Glavnog grada o organizaciji rada izabranih pedijatara u noćnoj smjeni, od 21 do sedam časova, u prostorijama Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, prenosi Dan.

Sud je zaključio da osporena odluka nije opšti pravni akt niti drugi propis koji može biti predmet ustavnosudske kontrole.

„Da bi neki akt podlijegao ustavnosudskoj kontroli, potrebno je da na opšti način uređuje prava i obaveze neodređenog broja lica, da bude donijet radi izvršavanja zakona i objavljen na način propisan za opšte pravne akte“, piše u saopštenju.

Kako se navodi, osporena odluka ima organizacioni karakter i odnosi se na tačno određenu grupu zaposlenih, odnosno izabrane doktore medicine za djecu zaposlene u Domu zdravlja Glavnog grada, zbog čega ne ispunjava uslove da bude predmet ocjene pred Ustavnim sudom.

„U konkretnom slučaju, Ustavni sud je ocijenio da osporena odluka predstavlja pravni akt organizacionog karaktera koji se odnosi na konkretno određena lica – izabrane doktore medicine za djecu zaposlene u Domu zdravlja Glavnog grada. Zbog toga taj akt nema karakter opštosti i ne podliježe kontroli Ustavnog suda.“

Iz Ustavnog suda pojašnjavaju da zbog pitanja nadležnosti nijesu mogli razmatrati navode iz inicijative koji se odnose na moguću povredu radnih prava pedijatara niti ispitivati zakonitost načina organizacije njihovog rada u Institutu za bolesti djece, piše Dan.

„Kako je pitanje nadležnosti procesno pitanje o kojem Sud prethodno odlučuje, Ustavni sud nije mogao razmatrati navode iz inicijative o mogućoj povredi radnih prava pedijatara, niti ocjenjivati zakonitost organizovanja njihovog rada u Institutu za bolesti djece“, navodi se.

Predmet je, kako ističu, razmatran po hitnom postupku zbog važnosti neprekidnog pružanja zdravstvene zaštite djeci i mladima, ali i potrebe zaštite radnih prava ljekara.

„Brzim odlučivanjem Ustavni sud je omogućio da podnosioci inicijative, bez nepotrebnog čekanja na ishod postupka pred nenadležnim organom, eventualnu zaštitu prava zatraže pred drugim nadležnim institucijama“, kazali su iz tog suda.