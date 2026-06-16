Ustavni sud Crne Gore odlučivaće o inicijativi kojom se osporava odluka Doma zdravlja Glavnog grada da pedijatri te ustanove rade i treću smjenu, od 21 do sedam časova, u prostoru Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podnosioci inicijative tvrde da je takvo rješenje neustavno i nezakonito, jer se, pored ostalog, zaposlenima navodno nameće prekovremeni rad bez saglasnosti, upućuju se kod drugog poslodavca, a djeca ostaju bez mogućnosti da zdravstvenu zaštitu dobiju od svog izabranog pedijatra.

Iz Ustavnog suda “Vijestima” je odgovoreno da je inicijativom predloženo da ta institucija donese naredbu o obustavi izvršenja osporene odluke o uvođenju treće smjene za pedijatre do donošenja konačne odluke.

Precizirali su da je inicijativa primljena 9. juna, a da se osporava odluka Doma zdravlja Glavnog grada od 14. aprila 2026. godine o dopuni Odluke o radnom vremenu u toj zdravstvenoj ustanovi.

Inicijativu su podnijeli advokati M. K. i A. I., osporavajući normu po kojoj se, radi obezbjeđivanja zdravstvene zaštite djece i mladih, u Domu zdravlja Glavnog grada organizuje rad i pružanje zdravstvene zaštite i u noćnim satima, od 21 do sedam časova narednog dana, u prostoru Instituta za bolesti djece KCCG.

Podnosioci inicijative tvrde da je ta norma neustavna i nezakonita, jer je, kako navode, povrijeđen ustavni princip da zaposleni imaju pravo na ograničeno radno vrijeme, da je za prekovremeni rad neophodna saglasnost zaposlenog, kao i da je stanje u podgoričkom Domu zdravlja već loše zbog manjka kadra.

U inicijativi se, prema odgovoru Ustavnog suda, navodi i da je riječ o upućivanju zaposlenog kod drugog poslodavca, te da odluku nije mogao donijeti direktor, već Odbor direktora, što je, kako tvrde podnosioci, čini nezakonitom.

“Između ostalog se tvrdi i da se ustupanjem ljekara Doma zdravlja Kliničkom centru krši ustavno pravo na zdravstvenu zaštitu jer će djeca i mladi onog doktora koji je upućen u KCCG biti onemogućeni da dobiju zdravstvenu zaštitu od strane svog izabranog ljekara, koji prati tok njihovog zdravstvenog stanja”, kažu iz Ustavnog suda i dodaju da je predmet dodijeljen u rad sudiji izvjestiocu i ustavnosudskom savjetniku, a da će inicijativa biti poslata donosiocu osporenog akta kako bi se izjasnio o navodima iz nje, pišu Vijesti.

Pedijatri Doma zdravlja Glavnog grada ranije su saopštili da mjesecima trpe pritiske da prihvate noćni rad i pružanje pedijatrijske zaštite tokom noći.

U pismu koje su polovinom maja dostavili Televiziji Vijesti, naveli su da svako ko je ikada kročio u prostor pedijatrije Doma zdravlja zna kolike su gužve i kolika je opterećenost pedijatara.

“Nedovoljan broj ljekara, prevelik broj pacijenata, loši uslovi rada na pojedinim punktovima, situacija da jedan doktor radi umjesto dva ili tri, svakodnevica je pedijatrijske službe Doma zdravlja Glavnog grada”, naveli su pedijatri.

Oni su istakli da pedijatrija radi od sedam do 21 čas, svakog dana u godini, te da se uz redovan rad organizuju i vikend dežurstva, vanredne vakcinacije i ultrazvuk kukova beba.

“Taj nivo posla, opterećenosti i umora je preko svih granica izdržljivosti, naročito u sezonama virusa, kad broj pacijenata bude višestruko veći od norme”, poručili su pedijatri.

Tvrdili su i da Ministarstvo zdravlja vrši pritisak da pedijatri Doma zdravlja preuzmu noćna dežurstva, čime bi se, kako su naveli, “neminovno narušio ionako jedva održiv sistem rada pedijatara primarne zaštite”, prenose Vijesti.

Prema podacima objavljenim na sajtu podgoričkog Doma zdravlja, pedijatrijska služba funkcioniše kroz 27 pedijatrijskih timova raspoređenih na osam punktova i brine o oko 48.600 registrovane djece.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada su, odgovarajući na pismo pedijatara, saopštili da je riječ o višedecenijskom problemu koji je pratila sistemska zapuštenost sektora pedijatrije i pratećih segmenata, te da se to ne može riješiti preko noći.

“U protekle dvije godine, uz uvažavanje stavova kolega, proveli smo veliko vrijeme tražeći rješenje ovog evidentnog problema”, naveli su iz uprave Doma zdravlja.

Kazali su da su imali značajan broj sastanaka sa Ministarstvom zdravlja, da je problem iznesen i na Vladi, te da je donijet niz zaključaka i započeto sistemsko rješavanje kadrovskog nedostatka pedijatara, koji, kako su naveli, ne opterećuje samo Dom zdravlja Glavnog grada, već i Klinički centar, odnosno Institut za bolesti djece.

Iz uprave su saopštili da vode računa da dodatni rad pedijatara bude adekvatno plaćen u zakonskim okvirima, kao i da se usavršavaju kroz edukacije u ustanovi i van nje.

“Kada je doneseno rješenje, kog se mi moramo pridržavati, sproveli smo sve zakonske procedure koje se tiču smjenskog angažovanja. Bez ikakvih pritisaka i bez ugrožavanja ičijih prava - ljudskih i stručnih”, tvrde iz Doma zdravlja.

Poručili su i da je jedan dio pedijatara pokazao razumijevanje za novonastale okolnosti, dok je drugi smatrao da treba tražiti druga rješenja, pišu Vijesti.

“Ovo je zajednički izazov koji smo odlučni da riješimo”, zaključili su iz uprave Doma zdravlja Glavnog grada.