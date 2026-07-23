Realizacijom ovog projekta Tivat bi dobio moderan objekat koji bi objedinio rad ključnih službi bezbjednosti i zaštite, čime bi se značajno unaprijedili uslovi za njihovo funkcionisanje i pružanje usluga građanima.

Izvor: Opština Tivat

Glavni projekat novog zajedničkog objekta Vatrogasnog doma i Policijske stanice u Tivtu je završen, čime je napravljen važan korak ka realizaciji jednog od najznačajnijih projekata javne infrastrukture u ovom gradu.

Projektnu dokumentaciju izradila je podgorička kompanija „Civil Engineer“, koja je na javnom tenderu izabrana kao najpovoljniji ponuđač. Za izradu glavnog projekta Opština Tivat je izdvojila oko 80.000 eura, prenose Vijesti.

Rješenje je urađeno na osnovu idejnog projekta koji je prošle godine izabran na javnom konkursu, a čiji su autori arhitekte Matija Vujisić i Mladen Kadić. Novi objekat projektovan je kao savremeni kompleks površine veće od 5.300 kvadratnih metara, namijenjen za potrebe bezbjednosnih i zaštitnih službi.

Objekat će sadržati dvije osnovne funkcionalne cjeline. U jednoj će biti smještene službe Uprave policije, odnosno Odjeljenje bezbjednosti Tivat i Filijala za građanska stanja i lične isprave, dok će druga biti namijenjena Centru za zaštitu i spašavanje Opštine Tivat. U okviru tog dijela planirani su prostori za rad i boravak pripadnika Službe zaštite i spašavanja, prostorije za obuku, kao i garaže za vatrogasna vozila.

Procijenjena vrijednost izgradnje objekta iznosi najmanje 5,5 miliona eura. Prema ranije potpisanom Memorandumu o saradnji, realizacija projekta trebalo bi da bude zajednički poduhvat Opštine Tivat i Ministarstva unutrašnjih poslova, pišu Vijesti.

Za izgradnju je predviđena urbanistička parcela UP 148 u naselju Markuševina, površine 2.733 kvadratna metra. Na toj lokaciji se danas nalazi dotrajali objekat u kojem je smješteno Odjeljenje bezbjednosti Tivat, a zemljište je u vlasništvu Opštine Tivat.

Sa završenim glavnim projektom, predstavnici lokalne uprave upoznaće Vladu Crne Gore i Ministarstvo javnih radova, sa namjerom da se izgradnja novog Vatrogasnog doma i Policijske stanice uvrsti među kapitalne državne investicije za 2027. godinu.

Realizacijom ovog projekta Tivat bi dobio moderan objekat koji bi objedinio rad ključnih službi bezbjednosti i zaštite, čime bi se značajno unaprijedili uslovi za njihovo funkcionisanje i pružanje usluga građanima.