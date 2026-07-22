. Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema saopštavaju da su njihove ekipe na terenu i da intenzivno rade na otklanjanju kvarova kako bi se snabdijevanje električnom energijom normalizovalo u najkraćem mogućem roku.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Usled jučerašnjih vremenskih neprilika, više naselja na području Podgorice i Tuzi i dalje je bez napajanja električnom energijom. Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema saopštavaju da su njihove ekipe na terenu i da intenzivno rade na otklanjanju kvarova kako bi se snabdijevanje električnom energijom normalizovalo u najkraćem mogućem roku.

Prema posljednjem ažuriranju u 06.37 sati, bez napajanja su naselja Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat (DV 10 kV Medun), dio DV 10 kV Vazdušni Tuzi – STS Trgaja, STS Cijevna 1, STS Cijevna 2, STS Pikalje, STS Prifte i STS Selište, kao i Ramza Ćaf, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj, Helnica, Nabom i Traboin (DV 10 kV Hoti).