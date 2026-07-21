Ekipe CEDIS-a su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, kako bi se napajanje električnom energijom normalizovalo u najkraćem mogućem roku.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Usled vremenskih neprilika, trenutno su bez napajanja električnom energijom djelovi Podgorice, Tuzi i Danilovgrada, navodi Crnogorski elektriodistributivni sistem.

Bez struje su djelovi Novog sela, Suka, Mamućevine, Begovina, Plane, kao i firma Kovinić i Strahinjići (dalekovod 10 kV Plana).

Na području dalekovoda 10 kV Novo Selo bez napajanja su dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

Problemi su zabilježeni i na području dalekovoda 10 kV Ubli, gdje su bez električne energije Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat.

Bez napajanja su i korisnici na području Tuzi – Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište (dalekovod 10 kV Vazdušni Tuzi).

Na području dalekovoda 10 kV Hoti bez struje su Ramza Ćaf, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj, Helnica, Nabom i Traboin.

Ekipe CEDIS-a su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, kako bi se napajanje električnom energijom normalizovalo u najkraćem mogućem roku.