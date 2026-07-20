Danas pretežno sunčano i do 38 stepeni: Poslijepodne moguća kiša i grmljavina

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 38 stepeni.

U sjevernim i dijelu centralnih oblasti tokom poslijepodneva očekuje se umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uz uslove za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, a ponegdje i grmljavinu.

Vjetar će uglavnom biti slab i promjenljivog smjera, dok u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti i jak.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 26 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 25 do 38 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom poslijepodneva moguć je umjeren razvoj oblačnosti, uz kratkotrajnu kišu.

Vjetar će biti uglavnom slab, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće oko 26 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 38 stepeni