Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 28 do 39 stepeni

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Pretežno sunčano vrijeme očekuje se danas u Crnoj Gori, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 28 do 39 stepeni.

U Podgorici će biti sunčano i veoma toplo. Vjetar će biti uglavnom slab, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 25 stepeni, a najviša dnevna oko 38 stepeni, navodi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.