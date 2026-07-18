Vlada utvrdila izmjene Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga koje donose brže reagovanje institucija, bolju kontrolu novih supstanci i usklađivanje sa standardima Evropske unije

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Vlada Crne Gore utvrdila je, na predlog Ministarstva zdravlja, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga, kojim se unapređuje nacionalni pravni okvir i obezbjeđuje njegovo usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da izmjene predstavljaju značajan korak u jačanju sistema zaštite javnog zdravlja i bezbjednosti građana, kroz uvođenje savremenijih mehanizama za prevenciju, rano prepoznavanje i efikasnije suzbijanje zloupotrebe droga.

Jedna od ključnih novina jeste uspostavljanje Sistema ranog upozorenja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci, koji će omogućiti brže prepoznavanje novih rizika, razmjenu informacija između institucija i pravovremeno reagovanje radi zaštite stanovništva.

Predlogom zakona predviđeno je i formiranje Nacionalne kontakt tačke za prenos i analizu uzoraka droga u Upravi policije, čime bi se dodatno unaprijedili kapaciteti za praćenje i analizu stanja u ovoj oblasti.

Kako navode iz resornog ministarstva, nova rješenja dodatno jačaju saradnju Crne Gore sa Agencijom Evropske unije za droge (EUDA), kroz usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima i metodologijama praćenja.

Posebna pažnja posvećena je novim psihoaktivnim supstancama, za koje će biti uvedene jasnije definicije i efikasniji mehanizmi kontrole. Predviđena je i mogućnost hitnog donošenja naredbe o zabrani njihove upotrebe do formalnog uvrštavanja na Listu droga.

Iz Ministarstva zdravlja ističu da se izmjenama dodatno uređuje razmjena podataka između nadležnih institucija, jača sistem monitoringa i izvještavanja, kao i obaveze svih subjekata uključenih u praćenje i suzbijanje zloupotrebe droga.

Novim zakonskim rješenjem biće zabranjeni svi oblici promocije i oglašavanja droga i novih psihoaktivnih supstanci, uključujući direktno i indirektno podsticanje njihove proizvodnje, posjedovanja, upotrebe ili prometa.

Ministarstvo zdravlja navodi da će zakon doprinijeti i efikasnijem radu nadležnih organa u borbi protiv nezakonitog prometa droga, kao i jačanju kapaciteta države u borbi protiv organizovanog kriminala.

Usvajanjem ovog zakona, kako ističu iz tog resora, Crna Gora bi dobila savremeniji i funkcionalniji pravni okvir usklađen sa evropskim standardima, što predstavlja i jednu od obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.