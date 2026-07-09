Filološki fakultet u Nikšiću uskoro će dobiti novu zgradu, čime će nakon dugog perioda rada u neadekvatnim uslovima biti obezbijeđen savremen prostor za nastavu, istraživanje i akademski život.

Izvor: UCG

Iz Univerziteta Crne Gore ističu da razvoj univerzitetske infrastrukture predstavlja mnogo više od izgradnje objekata.

"Razvoj univerzitetske infrastrukture danas znači mnogo više od same gradnje, to je ulaganje u znanje. Svaki projekat Univerziteta Crne Gore i svaka nova zgrada predstavljaju snažnu poruku generacijama koje dolaze da savremeno obrazovanje zahtijeva savremene prostore", navodi se u saopštenju Univerziteta.

Kako su saopštili, među najznačajnijim projektima izdvaja se izgradnja nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću.

"Filologija, koja nikada nije bila samo nauka o jeziku, već čuvar riječi i pamćenja jednog naroda, konačno dobija prostor u kojem može da stanuje", poručili su.

Nova zgrada biće jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u okviru razvoja univerzitetskog kompleksa. Planirana je u skladu sa DUP-om „Fakultetsko-studentski centar“, a projektovana kao savremeni objekat spratnosti Su+P+2, ukupne bruto površine 7.097,78 kvadratnih metara.

"Njime će biti obuhvaćeni svi savremeni sadržaji neophodni jednoj visokoškolskoj ustanovi: amfiteatri, učionice i vježbaonice, kabineti za nastavno osoblje, administrativni prostori, multifunkcionalna sala, kao i biblioteka sa čitaonicom i studentski klub smješten u suterenskoj etaži. Centralni atrijum, koji se prostire kroz sve etaže, projektovan je sa ciljem obezbjeđivanja prirodnog osvjetljenja i ventilacije, ali i kao prostor susreta i akademske razmjene", istakli su.

Iz Univerziteta navode da će objekat biti izgrađen prema savremenim građevinskim standardima, uz primjenu ventilisane fasade od autohtonog kamena, kvalitetnih termo i hidroizolacionih rješenja, kao i kompletnih elektro, hidrotehničkih, termotehničkih i protivpožarnih instalacija.