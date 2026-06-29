Predstavnici kompanija Monteput i BRIV Construction potpisali su danas ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Markovići – Lastva Grbaljska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve.

Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

Ugovor su u Vili Gorica potpisali izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i direktor kompanije BRIV Construction Milan Marić, a potpisivanju je prisustvao i premijer Milojko Spajić.

Izgradnja dionice Markovići – Lastva Grbaljska predstavlja prvu fazu projekta obilaznice oko Budve, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području budvanske rivijere.

Projekat će, kako je ranije objašnjeno, znatno doprinijeti izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve, smanjenju saobraćajnih gužvi i unapređenju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, javlja Dan.

Kompanija Monteput je početkom maja odlučila da realizaciju projekta povjeri konzorcijumu koji čine kompanije Briv Construction, Hering, Herc gradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo.

Ponuđena cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi 196,26 miliona eura, dok je rok za završetak četiri godine od uvođenja izvođača u posao.

Tender za projekat raspisan je krajem oktobra, a trajao je do kraja februara.