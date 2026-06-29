Izvršni direktor kompanije Monteput Milan Ljiljanić i direktor kompanije BRIV Construction Milan Marić potpisaće danas ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Markovići – Lastva Grbaljska, koja predstavlja prvu fazu obilaznice oko Budve, saopšteno je iz Vlade.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svečano potpisivanje ugovora biće upriličeno u Vili Gorica u Podgorici, sa početkom u 12 časova.

Kako je najavljeno, nakon potpisivanja prisutnima će se obratiti izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i predstavnik konzorcijuma BRIV – SHANDONG – HERING – HERC – IPSA, koji će realizovati ovaj projekat.

Ceremoniji će prisustvovati i premijer Milojko Spajić.

Izgradnja dionice Markovići – Lastva Grbaljska predstavlja prvu fazu projekta obilaznice oko Budve, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području budvanske rivijere, piše CdM.