Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa ocijenio je da ne postoje dokazi da je država zakonito stekla zemljište na Zavali, zbog čega neće osporavati pravni osnov tužbenih zahtjeva nasljednika.

Izvor: MONDO-Gordana Bojanić

Kako prenosi Dan, Vlada je dala saglasnost da Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore ne osporava pravni osnov tužbenih zahtjeva koje su podnijeli nasljednici nekadašnjih vlasnika više od 68.000 kvadratnih metara zemljišta na poluostrvu Zavala kod Budve.

Kako prenosi Dan, u informaciji dostavljenoj Vladi navodi se da ne postoje dokazi koji bi potvrdili da su država i Opština Budva zakonito stekle pravo svojine nad spornim zemljištem, niti da su bivši vlasnici ikada obeštećeni ili da je zemljište formalno izuzeto iz njihovog posjeda.

Pravo na zemljište trenutno polažu 124 nasljednika budvanskih starosjedilačkih porodica, koji godinama pred sudovima traže povraćaj imovine. Kako prenosi Dan, dosadašnja vještačenja pokazuju da najveći dio zemljišta nije priveden planiranoj namjeni, dok je i Vrhovni sud ranije zaključio da nisu postojali uslovi za prestanak prava svojine bivših vlasnika.

Kako prenosi Dan, Zaštitnik je predložio da se u svim postupcima koji se vode pred Osnovnim sudom u Kotoru i Višim sudom u Podgorici ne osporava zahtjev za utvrđivanje prava svojine nasljednika na ukupno 68.389 kvadratnih metara zemljišta.

U informaciji se navodi da je riječ o zemljištu koje je nacionalizovano 1960. godine, ali koje nikada nije eksproprisano uz isplatu pravične naknade niti je, prema dostupnim dokazima, formalno predato na korišćenje radi izgradnje. Kako prenosi Dan, ističe se i da je zemljište ostalo neizgrađeno, zbog čega je podobno za vraćanje bivšim vlasnicima.

Kako prenosi Dan, vrijednost spornog zemljišta procjenjuje se na osnovu cijene kvadratnog metra od 620 do 1.010 eura, dok se protiv Opštine Budva već vodi postupak u kojem je prvostepenom presudom dosuđena isplata 8,5 miliona eura za dio spornih parcela.