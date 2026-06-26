Kanal Mareza, u kojem je nakon dvije decenije prošle zime ponovo potekla voda, ulazi u novu fazu uređenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon završetka prve faze radova, koja je podrazumijevala detaljno čišćenje, za petnaestak dana očekuje se nastavak aktivnosti, saopštili su nadležni, prenosi RTV Podgorica.

Prva faza obuhvatila je uklanjanje mulja, rastinja i otpada duž cijele trase kanala, dok su u međuvremenu u toku pripreme i izrada projektne dokumentacije za nastavak radova.

„Papirologija, odnosno projektna dokumentacija vezana za izgradnju mostova i adaptacija betonskih ploča, je u toku. Naša nadzorna komisija ispred operativnog štaba je na terenu“, kazala je za TV PG predsjednica Operativnog štaba za štetno dejstvo voda od lokalnog značaja za Glavni grad Zorica Pavićević.

Predsjednik Nadzorne komisije Petar Nuculović istakao je da je tokom prethodnih dana uspješno završeno čišćenje kanala u dužini od 8,6 kilometara.

„Jako smo zadovoljni. Zelenilo je isto uradilo svoj dio posla, očišćeno je granje koje je izraslo. Nastavljamo radove“, rekao je Nuculović.

Prema riječima nadležnih, radovi se odvijaju planiranom dinamikom, pa bi druga faza trebalo da počne za petnaestak dana, prenosi RTV Podgorica.

„Druga faza rada na kanalu Mareza obuhvata betonažu ploča, kako podnih, tako i stranica i izgradnja mostova. Što se tiče mostova, papirologija je u proceduri“, precizirala je Pavićević.

Ona je podsjetila da je bilo određenih problema zbog blokada na lokacijama gdje su planirani mostovi, ali da su takve situacije rješavane u hodu.

„Apelujem na građane da poštuju propise što se tiče prelaza na tim mostovima, zbog njihove bezbjednosti“, naglasila je Pavićević.

Kako je najavljeno, projektna dokumentacija za izgradnju mostova trebalo bi da bude završena do kraja godine, nakon čega će uslijediti njihova izgradnja. Za narednu godinu planirana je i izgradnja šetališta i pješačke staze, čime bi kanal Mareza trebalo da dobije potpuno novo uređenje.