Veliko nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je danas Podgoricu, izazvavši brojne probleme, među kojima su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom u dijelu grada preko Morače.

Izvor: Teodora Orlandić

Iz CEDIS-a su saopštili da je došlo do ispada KB 10kV „Hram“ iz TS 110/10kV „PG 4“, zbog čega je više naselja i objekata ostalo bez struje.

"Zbog ispada KB 10kV "Hram" iz TS 110/10kV "PG 4" bez napajanja električnom enerijom su dio Maksim zgrade, Hram Hristovog vaskrsenja, "G" zgrada i zgrada iza nje, građevinska škola i objekti oko nje, zgrada preko puta redakcije "Dan", mali soliteri ("tri kocke šećera"), dio Momišića - oko vrtića "Pčelica", zgrade preko puta Mašinske škole i zgrade iza Ministarstva odbrane", saopštili su iz CEDIS-a.