Primjena novog sistema odložena za pet mjeseci, a iz UMHCG poručuju da Vlada nije ispoštovala planirane rokove

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori moraće da sačekaju najmanje do 1. decembra kako bi počela primjena sistema jedinstvenog vještačenja invaliditeta, nakon što je Vlada predložila odlaganje njegove primjene za dodatnih pet mjeseci, prenosi portal Dan.

Kako navodi Dan, jedinstveno vještačenje trebalo je da počne 1. jula, ali je Vlada na posljednjoj sjednici predložila izmjene zakona kojima se novi rok pomjera na kraj godine.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić kazala je za Dan da je odlaganje bilo očekivano, jer nadležne institucije nijesu ispoštovale rokove predviđene zakonom.

Prema njenim riječima, osim odluke o osnivanju Zavoda za jedinstveno vještačenje invaliditeta, nije bilo značajnijih aktivnosti na uspostavljanju sistema, zbog čega smatra da ni novi rok možda neće biti ispoštovan.

Vujačić je za Dan upozorila da bi novo odlaganje moglo negativno uticati na djecu i odrasle sa invaliditetom, posebno ukoliko dođe do zastoja u radu postojećih komisija koje odlučuju o ostvarivanju njihovih prava.

Kako prenosi portal Dan, ona je navela da već postoje informacije da su pojedine komisije prestale sa radom zbog isteka mandata, dok u nekim opštinama još nijesu riješeni ni zahtjevi podneseni tokom prošle godine.

Vujačić je apelovala na nadležne institucije da obezbijede nesmetano funkcionisanje sistema do početka primjene jedinstvenog vještačenja, kako osobe sa invaliditetom ne bi ostale uskraćene za prava iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, rada i zapošljavanja.

Portal Dan navodi i da je, prema ocjeni UMHCG-a, za uspješnu primjenu reforme potrebno uskladiti podzakonske akte i izmijeniti pravilnike koji regulišu ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.