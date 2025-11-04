Time je odbačena žalba KCCG na presudu Osnovnog suda od 12. maja 2023.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda kojom je utvrđeno da je vaskularni hirurg Klinike za vaskularnu hirurgiju Nikola Fatić "pretrpio zlostavljanje na radu kod poslodavca Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u periodu od avgusta 2017. sve do prestanka radnog odnosa 12.6.2018. godine", prenosi Dan.

Time je odbačena žalba KCCG na presudu Osnovnog suda od 12. maja 2023.

Fatić je prethodno tužio KCCG zbog disciplinskih postupaka koji su vođeni protiv njega, suspenzija i otkaza u periodu kada su direktori bili Zorica Kovačević i dr Jevto Eraković. Prema ovim i drugim presudama koje su donesene u korist Fatića, Klinički centar je dužan da mu isplati više od 60.000 eura. Od tog iznosa, čak 32.000 eura odnosi se na naknadu štete zbog nezakonitog otkaza početkom 2018.

Prema poslednjoj presudi, zbog zlostavljanja na radu, KCCG treba na ime nadoknade štete da isplati 3.000 eura.

Prema pravosnažnoj presudi od 7. oktobra 2025. godine, Fatić je pretrpio zlostavljanje na radu u pomenutom periodu "neraspoređivanjem na radno mjesto u zakonom propisanom roku, uz neosnovano obavezivanje na obavljanje probnog rada, nepostupanjem do dopisima i urgencijama, te nepreduzimanjem radnji u cilju zaštite ličnog i profesionalnog integriteta tužioca od verbalnih i fizičkih napada ostalih zaposlenih, neopravdanim prekomjernim nadziranjem rada, davanjem neizvršivih radnih naloga, protivpravnim onemogućavanjem pristupa prostorijama tužene ustanove, nepreduzimanjem radnji u cilju onemogućavanja potpisivanja peticije usmjerene ka ličnoj i profesionalnoj diskreditaciji tužioca, nesprečavanjem davanja neistinitih informacija medijima o navodnim propustima u radu tužioca, koje radnje su preduzimane od strane direktorice Kovačević Zorice, dr Musić Davora, dr Batrićević Gorana i dr Maraš Perice", piše Dan.

"Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Podgorici, nedvosmisleno je utvrđeno da je doktor Fatić, od započinjanja radnog odnosa u svojstvu specijaliste vaskularne hirurgije u KCCG, do donošenja nezakonitog rješenja o otkazu, bio izložen zlostavljanju na radu kroz više kontinuirano preduzimanih radnji. Naime, postupajući sud je u obrazloženju svoje odluke izveo nesumnjiv pravni zaključak da svaka od radnji bliže opisanih dispozitivom presude predstavlja mobing, u smislu člana 2 Zakona o zabrani zlostavljanja na radu", izjavio je za "Dan" Fatićev advokat Đorđe Đikanović.

Po njegovim riječima, u tom smislu, ova presuda predstavlja svojevrstan podsjetnik, a ujedno i pouku poslodavcima, da su dužni organizovati radni proces koji će dominantno biti zasnovan na poštovanju dostojanstva, ličnog i profesionalnog integriteta i zdravlja zaposlenih, uz preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji, u cilju njihove adekvatne zaštite od mobinga na radnom mjestu.





