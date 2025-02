Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, najavljeno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna, Prifte, IRD Šume, Rašovići, Staniseljići.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Momišića preko puta Hrama.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zgrade između ulici II Crnogorske Brigade i Piperske (bivše Pazarište).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje, dio Komunice, dio Novog Sela, Malenza.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, Kokošice, Donje Polje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul.Stubička, Bulevar 13.Jul, dio Kličeva, OŠ Luka Simonović, Ul.Nikole Tesle, Dio ul.Alekse Backovića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Laz, dio Laza, dio Dragovoljića, Dubravča Do.

– u terminu od 09 do 17 sati: Glibavac, Gornje polje, Rastovac, Vidrovan, Vidrovan-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga, komplet Dragova Luka, Mokra njiva, Zavrh, Brezovik, Bolnica Brezovik, Miločani, Gornje polje-Nula, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov do, Presjeka, Srijede, Vir, Zavraca, Sjenokosi, Pivara, Mljekara FML, Sutjeska, Karingtonke, Grudska Mahala, Krsta Kostića, dio Rastoka, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, IV Crnogorske, Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Samački Hotel Željezare, Ul Serdara Šćepana, Ul.Boška Jankovića, Ul Alekse Backovića, Zgrada Montex, Zgrada Treske.Bistričko Naselje, Šišovik Labudovići, “Naselje Humci, (Zgrada Help)”, Humci (Dječiji Vrtić)”, Oštrovac, dio II Dalmatinske, dio Omladinske, Garden Gold (Montekuk), Ćemenca, Vodovod Pumpe Duklo, Duklo, Grebice, Šik Javorak, Rastoci, Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna, Tehno Baza, dio Kočana, Mi-rai, dio Kapina polja, Pivara, Zgrade Kod Albone u Rastocima, Kolektor “PPOV-Studenca”, Sportski Centar Ul.29 Novembar, Zgrada Pejtona, Ul.Jola Piletića, Ul.Nikole Tesle, zgrada Zinik “, Ul.Serdara Šćepana, Ul.2.Dalmatinska, Zgrada Profesorska, Ul.Peka Pavlovića, Grudska Mahala, Ul.Žarka Zrenjanina, Bistričko Naselje, ” Samački Hotel, Građevinsko”, Rudo Polje, Integralovo naselje, Ul.Baja Pivljanina, (Zgrada Željezare)”, (Zgrada Boksita)”, dio ul.Njegoševe, Goranović Klanica.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Miljanovo mosta, Zaljeva, Svetog Ivana, dio potrošača u Dobroj Vodi i tunel “Ćafe”.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Dio nas.: BULJARICA, FABRIKA VAGONA.

– u terminu od 13 do 14 sati: Hot.Šumadija.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio naselja Vladimir kod nekadasnje fabrike tepiha.

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati: Dumidran.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Gorovići, Bratešići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

– u terminu od 11 do 14 sati: Kompletno područje Grblja, Industrijska zona, Pipoljevac, Mirac, Koložun, Čavori, Kavač, Trojica, Vidikovac, Crveni Brijeg, Lovanja.

Herceg Novi

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Bjelska Vala (Bijela).

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Božića.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, djelovi Goražda i Zaostra.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina, Bistrica, Pašića polje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Godijevo, Kostići, Ribarevine, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gornja Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Velje Duboko.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dragovića polje, Višnje, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Feratovo polje, Tutići, Donji Lepenac, Gornji Lepenac, Marića luka.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica i donji dio Trpeza.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio Velike.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gusnice.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.