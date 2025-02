Vlada je ipak odlučila da se povuče i dozvoli da se u Budvi do kraja konstituiše lokalni parlament.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovo ne znači da je vlast promijenjena. Da bi se vlast promijenila slijede pregovori oko izbora prvog čovjeka grada, i oni mogu biti značajno komplikovaniji od ovoga što se već desilo.

Što će sada biti s Budvom?

Ništa još uvijek nije gotovo. Vlada je ipak odlučila da se povuče i dozvoli da se u Budvi do kraja konstituiše lokalni parlament. Budvani su dakle izborili pravo na lokalnu samoupravu i sad je vrijeme da se izabere lokalna uprava. Razliku između samouprave i uprave će vam najbolje objasniti oni što svaki put kukaju da se predśednci opština ne zovu gradonačelnicima jer u Crnoj Gori postoje samo dva gradonačelnika. Pravnički i jezički čistunci, koji se popularno zovu još i gramatičkim nacistima, su naučno dokazano se*onje ako je vjerovati studijama. To su vam oni koji na društvenim mrežama non stop ispravljaju svakoga živoga, prenosi CDM.

Nego da se vratimo na Budvu. Dakle glasovima liste Nikole Jovanovića tj. Mila Božovića, DPS-a, Ure i Evropskog saveza, u Budvi okupljenog oko SDP-a, za predsjednika lokalnog parlamenta izabran je funkcioner SDP Petar Odžić. Petar je dugogodišnji opštinski funkcioner, koji je kratko za vrijeme manjinske vlade delegiran u Ministarstvo finansija.

Ovo je veliki uspjeh za pomenutu koaliciju koja je uspjela da u Budvi napravi dobar rezultat i osvoji tri odbornika.

Ovo konstituisanje nije prošlo bez frke, ali daleko manje nego što je to bio slučaj sa šatorima i neredima od prije pet godina. Iako je DF htio da ih izazove, očigledno je da ni oni ni Demokrate više ni približno nemaju podršku kao što je to bio slučaj nekad.

U parlamentarnoj opoziciji se tako našao DF sa satelitima, Demokrate i PES koje su doživjeli debakl, kao i lokalna lista bivšeg funkcionera Demokrata, Đorđa Zenovića. Zenović nije htio da stane ni na jednu stranu i ponaša se slično Preokretu u Podgorici. Iako se na ovaj način čuva od mogućih kontroverzi, ovakvo političko djelovanje je na duge staze jalovo. Politika nije mjesto za moralisanje. Posebno ne u Crnoj Gori, piše CDM.

Izbor Jovanovića za gradonačelnika će ići teže. On se i dalje pravda i ograđuje od DPS-a tako što kaže da je i prošla vlast sarađivala sa DPS-om na nekim odlukama što ne znači automatsku saradnju i koaliciju. Iako se Jovanović možda nada manjinskoj podršci, u DPS-u su eksplicitni da to ne dolazi u obzir.

Tako da saga još nije završena i evidentno je da će biti još prilika da nas moji Budvani sve zajedno zabavljaju.

Eventualno formiranje vlasti bi deblokiralo pružanje javnih usluga i poslužilo bi kao primjer lomljenja vještačkih i štetnih prepreka da u Crnoj Gori danas svi sarađuju sa svima. Ovako bi se otvorila demokratska utakmica i konkurencija i dovela do češćih smijena vlasti. Ako bi DPS ušao ovđe u vlast, otvorila bi se vrata novim koalicijama u drugim gradovima, jer ne postoji ni jedan logičan i realan razlog da se to ne dogodi. Ako ne računamo bolesnu priču o izdaji srpstva i pravoslavlja koju u Budvi plasira DF.

Ako je do korupcije i organizovanog kriminala sa kojim se povezuje DPS, i to je prevaziđen kriterijum, jer bi po njemu svaka do jedne partije u Crnoj Gori bile diskriminisane, piše CDM.

S poštovanjem,

Ljubomir Filipović, analitičar i kolumnista CdM-a

(Mišljenja i stavovi autora kolumni nisu nužno stavovi CdM-a)