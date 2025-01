Ko god bude pokrenuo postupak pred Upravnim sudom za poništenje rješenja i zaključaka ministarstva, uspjeće u sporu, tvrdi Zenović.

Ministarstvo javne uprave (MJU) saopštilo je prošle sedmice da je Vlada Crne Gore dužna da do 27. januara, odnosno do danas, sazove prvu sjednicu novoizabrane SO Budva.