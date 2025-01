Saobraćaj bio privremeno obustavljen, ali sada je sve riješeno, saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uspostavljen je saobraćaj na putu Berane – Bijelo Polje kroz tunel Tifran, nakon što je raščišćen put, uklonjen odron i odrađeni radovi na stabilizaciji kosine zbog čega je saobraćaj bio privremeno obustavljen, saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

Na ovoj dionici puta u toku je rekonstrukcija magistranog puta M-2, dionica Poda-Berane.

Zbog izvođenja radova do kraja januara na putu Berane – Ribarevine biće na snazi privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od osam do 11 sati i od 14 sati do 16 sati i 30 minuta.

Radovi na rekonstrukciji puta Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane počeli su 31. jula 2023. godine i biće završeni sredinom ljeta.

Vrijednost radova je 35.731.859,52 eura bez PDV-a.