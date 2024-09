Odluka o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Glavnog grada Podgorice, kojom je to precizirano u prethodnom periodu, važiće i za naredni, od utorka 1. oktobra.

Izvor: Autobus/Gradski prevoz

To je saopšteno iz Glavnog grada Podgorica.

"Ističemo, svi korisnici linijskog prevoza putnika u obavezi su da produže svoje mjesečne karte do 15.10.2024. godine, na šalteru u zgradi Skupštine Glavnog grada, osim korisnika koji su to učinili za period septembra, njihove mjesečne karte će važiti za period mjeseca oktobra", ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu Glavnog grada.

Napominju da su shodno cjenovniku karata za linijski prevoz putnika propisane sljedeće cijene:

0,90 eura – Jednokratna karta od 90 minuta

3,00 eura – Dnevna karta

30,00 eura – Mjesečna karta za radnike

25,00 eura – Mjesečna karta za učenike koji pohađaju školu van teritorije Glavnog grada i studente;

20,00 eura – Mjesečna karta za penzionere;

Besplatno – za djecu predškolskog uzrasta.

Iz Glavnog grada su naveli da se va više informacija građani mugu obratiti na broj telefona šaltera 020 482 053 (ponedjeljak – subota od osam do 20 časova i nedjeljom od osam do 16 časova) ili Dispečerske službe 020 801 810 svakog dana od šest do 22 časa.