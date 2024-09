Pravo na participaciju troškova prevoza ostvaruju učenici koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine koji putuju do škole na relaciji od pet i više kilometara, a koriste prevoz u prigradskom i međugradskom saobraćaju.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Opština Tivat je, zajedno sa Ministarstvom prosvjete, kao i prethodne godine i školske 2024-25, shodno Odluci o participaciji troškova prevoza za učenike sa teritorije opštine Tivat, obezbijedila besplatan prevoz za sve tivatske učenike koji putuju do osnovnih i srednjih škola u Tivtu, Kotoru, Budvi, Herceg Novom, i koriste linijski gradski, prigradski i međugradski prevoz na relaciji dužoj od dva kilometra.

Učenici osnovnih škola mogu da ostvare pravo na participaciju troškova u visini od 60 odsto od cijene đačke karte (ostalih 40 participacija Ministarstva prosvjete), dok učenici srednjih škola mogu da ostvare pravo na participaciju troškova prevoza u visini od 80 odsto od cijene đačke karte (ostalih 20 odsto participacija Ministarstva prosvjete).

“Pravo na participaciju troškova prevoza ostvaruju i učenici koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Tivat i koji putuju do škole na relaciji od dva do pet kilometara, a koriste prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju u visini od 100 odsto cijene đačke karte. Postupak za ostvarivanje prava na participaciju troškova prevoza učenici podnose javnoj obrazovnoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi koju pohađaju”, saopšteno je iz Opštine.

Prema proceduri koju je objavila lokalna uprava, do 15. u mjesecu učenik (roditelj/staratelj) dostavlja školi dokaz o kupovini karte (uplatnicu). Škola potom podatke (ime i prezime učenika, relacija na kojoj putuje, žiro račun, cijena karte i iznos participacije Opštine) unosi u tabelu, koju dostavlja Sekretarijatu za društvene djelatnosti, najkasnije do 20. u mjesecu. Na osnovu tabele ovjerene od uprave škole, Opština vrši prenos sredstava za participaciju troškova prevoza u iznosu od 60 procenata od iznosa cijene karte za učenike osnovne škole, koji do škole putuju na relaciji od pet i više kilometara, 80 od iznosa cijene karte za učenike srednje škole, koji do škole putuju na relaciji od pet i više kilometara i 100 odsto od iznosa cijene karte, za učenike osnovne i srednje škole, koji do škole putuju na relaciji od dva do pet kilometara.

Učenici iz Tivta koji školu pohađaju u Budvi i Cetinju, i koji zbog specifičnog prevoza, odnosno nemogućnosti kupovine pretplatne/mjesečne karte, koriste svakodnevno usluge različitih prevoznika i kupuju dnevne karte, dužni su da sve kupljene karte u prethodnom mjesecu dostave školi do 15. u tekućem mjesecu, kako bi ih škola uvrstila u tabelu i dostavila Sekretarijatu za društvene djelatnosti. Iznos participacije Opštine u ovom slučaju je 80 odsto za učenike srednje, a 60 odsto za đake osnovne škole.