Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog odrona.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

U većem dijelu zemlje danas se saobraća po mokrim kolovozima. Moguća je pojava sitnijih odrona na putevima koji vode duž klisura i usjeka. Na dionicama gdje se izvodi radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, javljeno je iz Auto moto saveza Crne Gore AMSCG.

Na magistralnom putu M-2 dionica Poda-Berane i Ribarevine-Poda odobrava se potpuna obustava saobraćaja do 30. septembra u terminu od 09.00 do 12.00 sati i od 14.00 do 17.00 sati zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije puta.

Na regionalnom putu R-19 Mateševo-Andrijevica, na lokaciji prevoj Trešnjevik, zbog izvođenja asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 07.00-19.00h promjena je režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično.

Do zavrsetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnom putu M-3 dionica Šćepan Polje –Nikšić.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenicno odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most –Krute, prenosi MINA.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza dionica Nikšić-Kuside promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni a dolazi do totalnih obustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta povremeno zbog izvođenja radova.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenicno odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje-Barski Most, granični prelaz Dobrakovo.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvođenja radova, a povremeno dolazi do totalne obustave saobraćaja ne duže od 30 minuta na magistralnom putu M-2 dionica Lepenac –Ribarevina –Poda –Berane na lokalitetima Lepenac –Ribarevina Ribarevina-Poda i Poda-Berane.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most zbog radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta .

Na autoputu se saobraćaj obavlja bez izmjena u režimu saobraćaja.

Intenzitet saobraćaja je umjeren.

Odobrava se korišćenje magistralnih i regionalnih puteva i povremene obustave saobraćaja radi snimanja TV serije Tvrđava na sljedećim lokacijama: Do 25. septembra povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta na magistralnom putu M-3 dionica Jasenovo Polje –Vir lokacija Brezovi Doli.

U protekla 24 sata dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a pet lake povrede.

Auto moto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa ili radionice za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 063239987.