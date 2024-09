Za dionicu autoputa, obilaznicu oko Podgorice, od Smokovca do Tološa tek će da se radi idejni projekat, a nakon toga, kada budemo znali kako će izgledati ući ćemo u postupak ekspoprijacije, rekla je za „Dan” ministarka za saobraćaj, Maja Vukićević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Što se tiče trase Smokovac - Tološi to je obilaznica oko Podgorice koja će značajno uticati na to da se rastereti saobraćaj u glavnom gradu, ali ono što je možda ostavilo male nedoumice jeste što se tek sada radi idejni projekat. Nakon toga, kada budemo znali kako će izgledati projekat ući ćemo u postupak eksproprijacije. Postojale su određene nedoumice, javili su se i građani koji ne znaju kuda će proći obilaznica, ali sve će biti jasno u narednom periodu kada bude završen idejni projekat", rekla je Vukićević.

Ona nije mogla precizirati kada očekuju da će ekspoprijacija početi.

"Ne mogu precizirati kada će to biti, ali čim se završi idejni projekat ući ćemo u postupak. Nadam se da će u tom postupku svi biti zadovoljni koliko je to moguće, tako da vjerujem da ćemo brzo imati taj projekat. Još ne možemo ni okvirno znati koliko će objekata biti porušeno. Uvijek se trudim da izbjegnemo rušenje objekata. To je bila moja intencija što se tiče samog autoputa. Vidjeli ste da smo imali već neku intervenciju na trasi kako bi izbjegli rušenje 35 kuća u selu Kralje tako da ću se uvijek sa ove pozicije zalagati za to da što manje objekata bude strušeno kada se bude radio bilo koji put", kazala je Vukićević.

Vukićević ističe da će sve biti predmet javne rasprave te da očekuje da će se naći rješenje kako svima da bude dobro.

"Vodićemo računa o svemu i kada je Mareza u pitanju. Javnost će imati priliku da vidi kako će izgledati taj projekat i vjerujte mi da ćemo se truditi da sve sačuvamo onako kako treba. Postojiopcija da se i sada rade vijadukti, ali to ne mogu reći dok ne završimo idejni projekat", istakla je Vukićević.

Iz Udruženja za razvoj Pipera reagovali su na nedavno predstavljeni plan premijera Milojka Spajića u vezi rute buduće sjeverne zaobilaznice, koja bi povezala auto-put sa putem Podgorica-Danilovgrad i pozvali ga da organizuje raspravu i konsultuje struku i građane.

"Naše reagovanje nema veze sa politikom već sa životnim problemima koji proističu iz ovako planirane zaobilaznice preko piperskog sela Rogami, još od 2008. godine. Svi smo svjesni pozitivnih efekata autoputa, i premijer je pomenuo mnoge od njih. Međutim, postoje i negativni. Od ograničavanja kretanja i ljudi i životinja na tom prostoru do zagađivanja životne okoline na jednom od potentnijih poljoprivrednih djelova gradskog područja. Investitori ne ispunjavaju brojne zakonske obaveze prema građanima, dok niska cijena eksproprisane zemlje mnogim vlasnicima još nije isplaćena", navode u saopštenju.

Sada se iz petlje Smokovac planiraju dva kraka - prema Tuzima i Božaju, čime se, tvrde, ugrožavaju Rogami, kako u smislu kulturno-istorijske baštine Duklje, tako i egzistencije između 1.500 i 2.000 ljudi, dok se zaseok Ras, u kojem živi preko 30 porodica i posluju tri firme, u potpunosti uništava i raseljava.