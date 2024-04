Od sjutra će linijski prevoz Puteva saobraćati na navedenim linijama po ustaljenom redu vožnje.

Podgoričko preduzeće Putevi preuzeće linije Gradskog saobraćaja, prevoznika Harisa Alivodića na liniji 4 od Konika do Tološa, na liniji 5 – od Konika do Gornje Gorice, na liniji 7 od Starog aerodroma do Bloka šest i devet, a na liniji 8 od Starog aerodroma do Donje Gorice, saopšteno je iz Glavnog grada.