Među 100 plaža najljepših na svijetu uvrštena je plaža Sveti Stefan, objavio je londonski portal beachatlas.com poznat po svojim vodičima za plaže.

Sveti Stefan u Crnoj Gori je zauzeo 31. mjesto, kao jedna od omiljenih destinacija za turiste, piše CdM.

Londonski portal je objavio Golden Beach Award 2024 – nagradu za najboljih 100 plaža u svijetu, a plaža Sveti Stefan našla se visoko na listi. Beachatlas za ovu listu pozvao stručnjake za putovanja i influensere iz cijelog svijeta, kako bi pomogli u kreiranju liste.

Kako navodi ovaj portal, potraga za najboljih svjetskim plažama usmjerena je uglavnom na izgled, a to obično podrazumijeva pješčane plaže i čisto plavo more. No, oni su istakli da nisu željeli da prave konvencionalnu listu, već su uzeli u obzir i druge kriterijume, kako prenosi CdM.

” Ovo je prvi izbor ikada koji je proširio i obuhvatio različite kriterijime kao što su vrijednost za lokalnu zajednicu, ponuda načina života i kulturni značaj. Ova šira perspektiva omogućila nam je da osvijetlimo one ‘dragulje’ na plaži koji obično ne dospiju na tradicionalne, jednodimenzionalne popise najboljih plaža”, napisali su.

Na listi su se našli i neke lokacije iz regiona, kao što su: Bačvice u Hrvatskoj (21. mjesto), Splavovi u Srbiji (50. mjesto), Viški podmorski tunel u Hrvatskoj (59. mjesto) te Bled u Sloveniji (75. mjesto). A za BiH je zanimljivo jer se na pronašla i plaža Jablaničkog jezera, koja je zauzela 57. mjesto.