Zakupci kupališta u Ulcinju izrazili su zabrinutost ali i ogorčenje zbog odluke o davanju u zakup kupališta i privremenih objekta u zoni morskog dobra za period 2024.-2028

Izvor: MONDO / Anđela Pešić

Na juče održanom sastanku, kome su prisustvovali i prvaci albanskih nacionlanih partija, zakupci su ministru turizma, ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimiru Martinoviću poručili da bi takva odluka, kojom se pored ostalog, predviđa dvostruko uvećanje zakupnina i minimiziraju njihova dosadašnja ulaganja, imala dalekosežne negativne posljedice i ugrozila nastupajuću turističku sezonu, pišu Vijesti.

Najavili su i da će se u slučaju da se ne uvaži njihov apel, udružiti i na organizovan način iskazati protest.

"Predloženom odlukom u značajnoj mjeri mijenja se dosadašnja praksa ustupanja kupališta i uvjereni smo da bi ona mogla proizvesti značajne negativne efekte i ugroziti ljetnju turističku sezonu. To bi se odrazilo na kašnjenje sa pripremama i stavljanjem u funkciju kupališta i ugostiteljskih objekata, proizvelo rizik nastupanja sporova i opasnost da kupališta pod sporom ne budu stavljena u rad, donijelo značajno uvećanje cijena usluga na kupalištima i ugostiteljskim objektima i značajno manji promet i prihod državi zbog kašnjenja sa radom kupališta i ugostiteljskih objekata", piše u dopisu.

Ističe se da su predlogom odluke o davanju u zakup kupališta i privremenih objekata, predloženi i kriterijumi za izbor najpovoljnih ponuđača, kojima se na krajnje bezobziran način ne uvažavaju njihova ulaganja u objekte i infrastrukturu, niti iskustvo i reference.

"Postojeći zakupci su u zakup primili neuređena kupališta, što je iziskivalo potrebu za ulaganje značajnih sredstava radi privođenju namjeni i izgradnji infrastrukture i objekata. Iz godine u godinu, značaj dio prihoda ulagali su u unaprijeđenje usluga i ponude. U godinama iza nas, zakupci su se suočavali sa različitim izazovima- poznatim okolnostima s kraja devedesetih godina prošlog vijeka, nedovoljno razvijenom infrastrukturom u gradskim i međugradskim zonama, pandemijom virusa “Covid-19”, zatvaranjem granica, zabranama rada, ratnim dešavanjima u Ukrajini koji je u značjanoj mjeri smanjio broj turistia iz Rusije i Ukrajine, značajnim uvećanjima zakupnina od početka uzimanja kupališta u zakup do danas, a sada i nedostatkom radne snage", podsjeća se u dopisu Martinoviću, prenose Vijesti.

I pored takvih prilika, dodaje se, zakupci su nalazili mogućnosti da održe i unaprijede poslovanje i ponudu, kako bi bili konkurentni i pratili savremene potrebe turista.

"Pa je nejasna namjera da nas kao takve treba mijenjati. Najveći broj zakupaca su domaći investitori i privrednici, koji Crnoj Gori plaćaju porez, posluju sa domaćim bankama prema kojima imaju dugoročne obaveze, te zaradu od djelatnosti troše u Crnoj Gori", podsjećaju zakupci.

Izvor: Youtube/printscreen/ Dron Movies Design

Bodovanje iskustva zakupaca, prema njihovim saznanjima kako navode, vršilo bi se na način što bi sadašnji zakupci kupališta imali neznatan broj bodova po tom osnovu, pod uslovom da su pribavili odobrenje za rad prije 01.06. u svakoj od poslednjih pet godina.

"Prvo, u vezi sa datumom pribavljanja odobrenja kao uslovom za priznavanje bodova, ukazujemo da su tenderski postupci za davanje u zakup kupališta u 2019, vođeni sve do avgusta mjeseca. Bez krivice zakupaca, već zbog kašnjenja pripreme, početka i složenosti tenderskih postupaka. Takođe, poznato je da je zbog pandemije virusa “Covid-19” bila na snazi zabrana rada kupališta do kraja maja mjeseca 2020, pa je bilo nemoguće pribaviti odobrenje za rad do 01.06. iste godine. Dakle, uslov koji je određen, nemoguće je ispuniti", tvrde zakupci ulcinjskih kupališta.

Ističu da je postupak pribavljanja odobrenja za rad kupališta složen postupak jer mora da se formira međuresorna komisija koja izlazi na lice mjesta, te d azatim slijedi donošenje pisanog rješenja, pa vrlo često protekne i više od 30 dana za dobijanje rješenja od dana podnošenje zahtjeva.

"Takođe, predloženi broj bodova od 2-3 boda po godini, u potpunosti obezvrijeđuje naša ulaganja i napore ka unaprijeđenju turističke ponude, a takođe demotiviše i sadašnje ali i potencijalno nove zakupce za nova značaja ulaganja zbog neizvjesnosti daljeg korišćenja kupališta. Znano je da na tenderu mogu učestovovati i domaća ali pod istim uslovima i strana fizička i pravna lica, koja bi svoj moguće i sporan kapital ulagala u Crnu Goru, a ostvarene prihode iznosila iz Crne Gore, što je sve u suprotnosti sa interesima države i njene reputacije", navode zakupci.

Naglašavaju da je tenderski postupak vrlo složen i zahtjevan, da podrazumjeva sprovođenje značajnog broja radnji i postupaka do konačnog ulaska u posjed kupališta i obavljanja djelatnosti- objavljivanje javnog poziva u trajanju od 30 dana prema dosadašnjoj praksi, 10-15 dana do dana donošenja odluke o izboru, rok od 15 dana za podnošenje prigovora, složenost postupka za odlučivanje po prigovoru, usmena rasprava, obavještavanje o rezultatima ispitnog postupka, izjašnjenje na rezultate pa tek nova odluka, rok od 15 dana za zaključenje ugovora, pišu Vijesti.

"Na ovaj način i sadašnji zakupci imaće velike probleme da do prvog maja organizuju kupališta, a posebno potencijalni novi zakupci bi se suočili sa brojnim izazovima i nedostatkom vremena. Postojeću komunalnu infrastrukturu su izgradili sadašnji zakupci, pa bi novi zakupci morali pribaviti nove tehničke uslove kod nadležnih organa, izvesti radove nove infrastrukture, graditi nove objekte u toku sezone i u periodu zabrane izvođenja radova, a sve na kupalištima koja bi već morala biti organizovana za prijem turista. Takođe, postoji opasnost da u tenderskom postupku dođe do sporova i pobijanja odluka tenderskih komisija, što bi za posledicu imalo nemogućnost uvođenja u posjed i organizovanja kupališta", piše u dopisu.

Dodaje se da bi najavljeno dvostruko uvećanje zakupnine koje je putem medija najavio dirketor JP Mladen Mikijelj, dovelo neminovno do značajnog uvećanja cijene usluga na kupalištima i ugostiteljskim objektima.

"Uvjereni smo da bi pitanje najavljenog uvećanja zakupnine trebalo ozbiljno i pažljivo razmotriti u smislu posljedica i efekata koje bi uvećanje zakupnine izvjesno proizvelo. Stoga ovo pitanje treba posmatrati u širem kontkestu, a ne samo jednostrano u pogledu uvećanja prihoda JP. Napominjemo da zakupnina nije jedini trošak koji plaćaju zakupci, već pored nje plaćaju i visoke naknade za odvoz smeća, poreze na promet usluga, struju, vodu, angažovanje brojne radne snage", navodi se u dopisu.

Zakupci su, dodaje se, svjesni ekonomskih tokova i izvjesne inflacije i povećanja svih cijena proizvoda i usluga na tržištu.

"Međutim, najavljeno dvostruko uvećanje zakupnina je po mišljenju svih zakupaca, malo je reći pretjerano i izvjesno da će dodatno ugroziti poslovanje i pristupačnost ponude i usluga. Tim činom, bili bi primorani da i mi kao zakupci dvostruko podignemo cijene proizvoda i usluga, jer drugačije naše poslovanje ne bi bilo rentabilno i ne bismo mogli da opstanemo ekonomski, a to bi prikazalo vrlo lošu sliku o našoj destinaciji kao vrlo skupoj i nepristupačnoj turistima iz regiona kao i ostalim tržištima", stoji u dopisu, prenose Vijesti.

Podsjeća se da JP od početka davanja u zakup kupališta u infrastrukturu i poslovni ambijent nije uložilo ništa.

"Sami smo kao savjesni zakupci uložili sopstvena materijalna sredstva kako bi turistički proizvod Crne Gore bio prepoznat i konkurentan na emitivnim tržištima, što takođe govori u prilog činjenici o neosnovano najavljenom dvostrukom uvećanju zakupa", ističe se.

Radnom verzijom planskog dokumenta- Atlasa kupališta, dodaje se, JP je moguće vršilo značajne promjene zahvata postojećih kupališta i ugostiteljskih objekata i drugih sadržaja na njima.

"Usvajanje takvog predloga, na zahtjev trećih lica ili samoinicijativno od strane JP, ne bi ni na jedan način unaprijedilo turističku ponudu već naprotiv, samo bi se situacija na terenu bespotrebno usložnjavala izgradnjom novih objekta na samim kupalištima, izgradnjom novih pristupnih puteva i parkinga i dodatno opteretilo postojeću ionako vrlo neodgovarajuću elektro, vodovodnu i komunalnu infrastrukturu. S tim u vezi ukazujemo da je u isključivoj nadženosti Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine donošenje Programa privremenih objekata (čl. 116 st. 4. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata) pa je nejasno po kojem pravnom osnovu i ovlašćenju je JP preuzelo ove nadležnosti", stoji u dopisu.

Zakupci apeluju da se njihove primjedbe ozbiljno razmotre i spriječi nastupanje negativnih posledica koje bi nanijele štete ne samo njima nego i cijeloj državi.

"U slučaju da ne uvažite naše zahtjeve bićemo prinuđeni da se udružimo i na organizovan način iskažemo protest", piše na kraju, prenose Vijesti.