Meso je za mnoge ljude neizostavni dio prehrane. Volimo ga jesti jer je ukusno, hranjivo i raznoliko. No, jeste li se ikada zapitali koliko životinja zapravo konzumiramo i kakve posljedice to ima za našu planetu i naše zdravlje?

Prema podacima UN-ove Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), potrošnja mesa po glavi stanovnika gotovo se udvostručila od 1960-ih do 2019. godine, sa 23,1 na 43,2 kilograma. To znači da smo u tom razdoblju pojeli oko 770 miliona tona mesa, što je ekvivalentno težini oko 110 milijardi ljudi! Ako mislite da je to puno, zamislite da je to samo kap u moru u odnosu na broj životinja koje su ikada postojale na Zemlji. Procjenjuje se da je taj broj oko 770 miliona vrsta, od kojih je 99,9 posto izumrlo.