Uvećanje cijena zakupa tezgi na Gintašu je samo jedno od iznenađenja za početak nove 2024. godine, saopštio je danas šef Kluba odbornika SD-LP u Skupštini Glavnog grada, Miloš Mašković.

"Najavljeno je poskupljenje cijene parkinga, vode, komunalnih usluga… Sveukupno, dešava se galopirajuća inflacija uslovljena rastom cijena koje kreira ova gradska uprava. Jesu li i to bila obećanja tokom predizborne kampanje? Tokom predizborne kampanje, brda i doline. Kada su zauzeli fotelje, došlo je do povećanja cijena zakupa tezgi na Gintašu i do 50%, što će rezultirati značajnim rastom cijena voća, povrća i drugih proizvoda koji se tamo mogu naći. Pitam se da li je predvodnik koalicije u Podgorici, DF sa svojim partnerom ES, tokom predizborne kampanje i obilazaka zakupaca na Gintašu saopštio svoje planove za uvećanje cijena zakupa?", istakao je Mašković u saopštenju koje su dostavile Socijaldemokrate (SD).