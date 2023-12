Bošković tvrdi da je samovoljom direktora te škole Predraga Burzanovića dobio otkaz.

Profesor fizičke kulture, samohrani roditelj dvoje maloljetne djece Ivan Bošković, koji je, kako je CdM pisao, nakon 14 godina rada kao nastavnik u Osnovnoj školi “Marko Miljanov” u Podgorici dobio otkaz, od sjutra će započeti štrajk glađu ispred Ministarstva prosvjete. On će štrajkovati glađu i biti ispred Ministarstva svakog dana od 8:55 do 17 časova, koliko je radno vrijeme te institucije, piše Cdm.

Rješenje o otkazu je, kako je kazao CdM-u, nezakonito i nepravilno, što je utvrdila i nadležna inspekcija, zbog čega je prinuđen da krene u štrajk glađu ispred zgrade Ministarstva prosvjete.

Ta institucija, kojom rukovodi Anđela Jakšić Stojanović i poslije mjesec dana njegove borbe sa dokazivanjem istine, potkrijepljene dokazima i utvrđenim nezakonitostima od strane relevantnih institucija, i dalje ćuti i ne preduzima ništa kako bi se njegov slučaj riješio.

“Nadležene inspekcije, inspekcija rada je konstatovala što je konstatovala, Ministarstvo prosvjete ćuti, iako vide nepravilnosti. Prebacuju loptice na sud. Ja samo želim da radim do okončanja sudskog spora”, kazao je CdM-u Bošković.

Traži da ga institucije sistema saslušaju.

“Ja nijesam trpio teror od Burzanovića jedan dan, već dvije godine. Obraćao sam se i Ministarstvu, čak i tražio ako je do mene da me prebace u drugu školu, prosvjetnoj inspekciju, Zavodu za školstvo, Sindikatu prosvjete-svi su ćutali…Na kraju se desilo to što se desilo”, kazao je Bošković, prenosi portal Cdm.

Ponavlja da je prema njemu napravljena nepravda.

“Ja nijednu radnu obavezu nijesam prekršio. Sve što mi stoji u otkazu je u martu direktor predao u privatnoj tužbi protiv mene. Na kraju je zaposlio svog dugogodišnjeg prijatelja”, kazao je Bošković.

Prema nalazu prosvjetne ispekcije, u koji je CdM imao uvid, kontrolom je utvrđeno da direktor nije pokrenuo postupak utvrđivanja odgovornosti, samo je zaposlenom dostavio pisano upozorenje od 4.oktobra o postojanju razloga za izricanje disciplinske mjere za povredu radne obaveze.

Takođe je utvrđeno da je Ivan Bošković dostavio zahtjev za usmeno izjašnjenje, a pozivu za usmeno izjašnjenje rasprava je zakazana za 13. oktobra u 10 časova, ali uvidom u dokumentaciju je utvrđeno da nema zapisnika o održanoj raspravi.

Na dan završetka kontrole direktor škole je stavio na uvid odluku o obustavi postupka protiv zaposlenog jer je imenovanom prestao radni odnos, piše Cdm.

“Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja trebalo je prethodno okončati započeti disciplinski postupak. Bez obzira na navedene procesno pravne nedostatke, odluka o otkazu ugovora o radu je konačna, nju ne može poništiti Inspekcija rada, već nadležni sud”, ukazala je inspekcija.

U rješenju o prestanku radnog odnosa se navodi da se Ivanu Boškoviću daje otkaz jer je njegovo ponašanje takvo da ne može nastaviti rad kod poslodavca, “zbog nasilničkog i uvredljivog ponašanja prema direktoru škole”.

Tvrdi se da je Bošković u poslovnoj komunikaciji vrijeđao direktora škole, što je Burzanović prijavio i policiji, zbog čega je Bošković i novčano kažnjen.

Pred sudom je, kako se navodi u rješenju o otkazu, priznao svoje nasilničko, uvredljivo i drsko ponašanje, ali je nakon toga, kako tvrdi direktor, Bošković nastavio sa uvredljivim ponašanjem.

Na drugoj strani, Ivan Bošković tvrdi da se direktor u rješenju o otkazu poziva na njihov sukob od prije nekoliko mjeseci.

“Dana, 20.novembra, u toku radnog vremena, pozvan sam u kancelariji imenovanog direktora i u prisustvu još četiri radnika škole, na vrlo drzak način i bez poštovanja dostavljeno mi je Rješenje o otkazu, koje nijesam potpisao. Direktor je kazao” Donio sam Rješenje o razrešenju, potpišite ga, ukoliko ga ne potpišete biće Vam uručeno poštom na kućnu adresu. Razdužite ključeve od sale, uzmite svoje stvari, od danas Vi niste član ovog kolektiva. Direktor se u rješenju o otkazu poziva na događaje koji su zastareli, odnosno od 20.februara 2023.godine, a ne 15 dana od dana saznanja za događaje (privatne viber poruke)” kazao je ranije CdM-u Bošković.

Ističe i da nije obustavljen disciplinski postupak prije otkaza.

“Već mi je sedam dana poslije otkaza uručena na kućnu adresu Odluka o obustavi disciplinskog postupka što je konstatovala i Inspekcija rada. (Disciplinski se morao obustaviti prije otkaza, pa otkazati Ugovor o radu). Na drugoj strani otkaza poziva se na događaje za koji je obustavio disciplinski sedam dana poslije otkaza. Nema upozorenja o otkazu, niti otkaznog roka, već je Rješenje konačno. Prije Rješenja o otkazu nije pokrenut novi disciplinski, već je direktor svojom samovoljom donio Rješenje o otkazu”, kazao je Bošković.

Direktor Burzanović, koga je CdM, kontaktirao povodom ovih tvrdnji nije odgovarao na pozive.