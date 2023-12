U toku je 33. Sjednica Savjeta Radio Televizije Crne Gore (RTCG).

Boris Raonić je kazao da je programsko-produkcioni plan napravljen u konstitutivnom procesu. Naglasio je da su skoro svi zaposleni učestvovali sa mnogim dobrim idejama.

"Ukoliko Javni servis bude imao manje sredstava nego u prethodnoj godini, to će se odraziti na samu realizaciju PP plana. Morali smo voditi računa o važećoj legislativi...", rekao je Raonić.

Direktorica TVCG Marija Tomašević kazala je da se PP plan oslanja na "produženje već postojeće programske sheme".

"Ostavićemo prajm tajm emisije i one informativne. To što im ostaje isto ime, ne znači da se nisu inovirale. Pojačali smo zabavne emisije i vratili smo ih u prajm tajm termin. Bilo nam je žao da nemamo zabavni program. Ukoliko dođe do skraćenja budžeta, moraćemo da odustanemo od novih programa. Osim tri filma, planiramo i seriju. Sve što smo planirali usklađeno je sa budžetom koji smo mislili da smo imali, ali o tom potom...", rekla je Tomašević.

Direktor RCG Milan Knežević istakao je da se emituje 120 sati programa na dnevnom nivou i da je u pripremi radio kanal na albanskom jeziku.

Amina Murić pohvalila je emisiju "Tragom zločina u Štrpcima".

"Ovo je važan iskorak za televiziju. I u prethodnom periodu bilo je sličnih emisija, ali me naročito raduje što se obrađuje jedna ovakva tema. Raduje me što postoje emisije i filmovi prilagođeni slabovidim i slijepim licima. Ohrabrujem programe i za manjine", rekla je Murić.

Članovi Savjeta kazali su i da će biti više fokusa na programima o mladima.

Milica Špajak istakla je da joj je drago što postoji "veće interesovanje za program javnog servisa".

Predrag Miranović istakao je da "televizija ne bježi od škakljivih tema, ali da bi mogla više da se posveti istraživačkom novinarstvu".

Filip Lazović je kazao da mu je drago što "u javnom servisu građani vide povjerenje". Istakao je da ima prostora za unapređenje u radu. Rekao je da RTCG treba poprimiti jači edukativni karakter.

Na sjednici je usvojen i programsko-produkcioni (PP) plan za 2024. godinu.

Marijana Camović Veličković kazala je da je "templejt PP plana jako loš".

"Iz njega se ne može ništa zaključiti. Ima samo naziv emisije i broj emitovanja, što nije dobar način komunikacije sa Savjetom i javnosti. Glavna zamjerka je što se ne vidi struktura programa", rekla je Camović Veličković.

Ona je istakla da novinarstvo Javnog servisa još uvijek "nije na zadovoljavajućem nivou".

"Novinarstvo takve prirode ne bi trebalo da bude na RTCG-u. Portal ima nepotpisane vijesti. Samo se baci nešto, i to nije nijedna poznata novinarska forma. To nije vijest, informacija, prilog... To je samo nešto. U najbolju ruku je sirovi materijal. Možete imati kolumni koliko hoćete i budete moderni, ako se ne bavite pravilno novinarstvom to nije dobar portal, ma koliko se u njega ulagalo. Skrenula bih vam pažnju na to, jer su te pojave zabrinjavajuće. Dosta tekstova ne prolazi urednički filter, već se samo izbacuju sirovi materijali. To bi trebalo da bude ispod nivoa javnog servisa", ocijenila je Camović Veličković.

Direktorica onlajn medija Bojana Čađenović je kazala da portal RTCG kaska za drugim medijima jer "dugo i temeljno provjeravaju informacije".

Goran Rakočević je kazao da su odlučili da "prihoduju 20 miliona za narednu godinu".Rečeno je da će se o finansijskom planu raspravljati u petak.

Camović Veličković kazala je da je slobodna volja u odabiru istog eksternog revizora za 2024. godinu jako problematičan.

Rakočević je kazao da "revizija nije izvršena za četiri dana, već da je revizorka znatno duže na njoj radila".

Filip Lazović je kazao da se "mora ispregovarati sa nekom revizorskom kućom čije usluge neće biti veće od 8.000 eura".