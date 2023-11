Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) je izdao upozorenje na opasnost, zbog očekivanih obilnih padavina, jakog južnog vjetra i morskih talasa u utorak, 28. novembra.

"U utorak (28.11.) ciklon sa centrom na sjeveru Evrope usloviće nestabilne vremenske prilike našem području koje se nalazi u jugoistočnom sektoru. Ciklon će usloviti intenzivnije padavine, mjestimično pljuskove i grmljavinu, ponegdje su moguće umjerene do obilne količine padavina, a lokalno i kratkotrajne vremenske nepogode. Krajem dana i tokom noći, intenzitet padavina će oslabiti. Duvaće jak, na udare i veoma jak vjetar, južnih smjerova. More talasasto do jače talasasto", navodi se u saopštenju, kako prenose Vijesti.