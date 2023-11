Izvođač radova je Indel Inženjering d.o.o Podgorica, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.049.021,90 eura sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 150 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Izvor: Sluđba za odnose s javnošću

Radovi na rekonstrukciji Balšićeve ulice na potezu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara Ivana Crnojevića, dužine oko 280 metara, počeli su danas, a projekat je podijeljen u tri faze. Veliki broj sugrađana iskazao je zadovoljstvo zbog rekonstrukcije ulice u centru grada koja je godinama bila u lošem stanju. Sa njima su danas na terenu bili i gradonačelnica Podgorice Olivera Injac, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Dragan Senić, te predstavnici izvođača radova.

Kako je i navedeno, radovi će se izvoditi po fazama, počevši od Ulice Vuka Karadžića do Ulice Novaka Miloševa -I faza: II faza: Od Ulice Miljana Vukova do Hercegovačke ulice i -III faza: Od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića. Osim toga, preko Trga Balšića izvodiće se radovi na izgradnji nove atmosferske kanalizacije.

Kolovozni zastor je predviđen kao asfaltni, dok je na trotoarima predviđeno popločavanje kamenom sive boje sa bordurama od iste vrste kamena crvene boje, kao i postaljanje taktilnih elemenata za olakšano kretanje slabovidih osoba u skladu sa propisima

Rekonstrukcija saobraćajnice obuhvata i ugradnju saobraćajne signalizacije, izgradnju kompletne hidrotehničke infrastrukture (atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod, separator masti i ulja za dio parkinga), zatim izgradnju javne rasvjete i TK kanalizacije, pejzažno uređenje sa sadnjom novog sadnog materijala –drveća i niskog rastinja i ugradnjom sistema za zalivanje“ kap po kap“, uz postavljanje pratećeg urbanog mobilijara.