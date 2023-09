V.d. direktora gradskog preduzeća Vodovod Ranko Vujović ističe da zdravlje građana Danilovgrada, Veljeg Brda i dijela Podgorice nije bilo ugroženo 29. avgusta, zbog kvara na pumpnoj stanici Mareza 1.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Objašnjava da se problem sa hlorisanjem na pumpnoj stanici "Mareza 1" na ogranku koji potiskuje vodu ka Danilovgradu, desio 29. 08. 2023. godine u kasnim večernjim satima, te da je odmah nakon utvrđene nepravilnosti na sistemu za hlorisanje dežurna ekipa pristupila utvrđivanju uzroka i otklanjanju kvara.

"Do problema sa sistemom za hlorisanje na ogranku za Danilovgrad došlo je do prevelikog pritiska u vodovodnom sistemu Danilovgrada, koji nije bio kontrolisan i na koji nijesmo mogli da utičemo. Kvar je otklonjen 31. 08. 2023. godine oko 15 sati, ugrađena je jača hlorna pumpa, a u isto vrijeme je pritisak u vodovodnom sistemu Danilovgrada opao intervencijom 'Vodovod i kanalizacija' Danilovgrad, pa je hlorisanje opet uspostavljeno, o čemu smo blagovremeno obavijestili javnost. Nijesu tačni navodi DPS dušebrižnika da je zdravlje građana bilo ugroženo i da nijesu preduzete sve radnje kako bi građani bili bezbjedni, jer je istog momenta kad je uočena nepravilnost data informacija u svim medijima i na našem sajtu, da voda u naseljima koja se snabdijevaju sa ovog ogranka nije za piće, o čemu postoje svi dokazi koji su lako provjerljivi na našem sajtu i na portalima svih medija", navodi se u reagovanju Vodovoda.

Dodaje da odgovorna tehnička lica u preduzeću nijesu obavijestila Upravu za inspekcijske poslove, Odsjek za zdravstveno sanitarnu inspekciju i to priznaje kao jedini propust, nakon čega je izvršni direktor pokrenuo temeljnu tehničku istragu i analizu i disciplinski postupak protiv ovih lica, prenosi RTCG.

"Naglašavamo da naše Društvo ne vrši mjerenje parametara u vodovodnom sistemu Danilovgrada. Propust tehničkih lica koja se pozivaju na disciplinsku odgovornost, a u vezi sa informisanjem Uprave za inspekcijske poslove, nije mogla uticati na zdravlje građana i shodno tome demantujemo izjave odbornika DPS-a Glavnog grada i ocjenjujemo ih kao nedobronamjerne, maliciozne i prije svega netačne", kazao je Vujović.

Šef Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada Andrija Klikovac, saopštio je da je 29. avgusta došlo do ozbiljnog incidenta u "Vodovodu", da tada nije došlo do hlorisanja vode i da su bili ugroženi građani Danilovgrada, Veljeg Brda i dobrog dijela Podgorice. On je na pres konferenciji najavio i podnošenje krivične prijave protiv NN lica.

Vujović naglašava da kad god treba zatvoriti neku rupu kao ovu u Vrhovnom sudu ili ovako duboki bunar nepočinstava koji su iskopali u DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, akteri današnjeg obmanjivanja javnosti služeći se poluinformacijama i podmetanjima sa tendencijom zastrašivanja građana, pojave se DPS omladinci bez profesionalnog radnog staža ili sa oskudnim radnim biografijama, prenosi RTCG.

"Povod za njihovo obraćanje je strah od razotkrivanja decenijskih nepočinstava i finansijske pustoši koju su ostavili u ovom preduzeću, za čije su funkcionisanje navodno zabrinuti. Ali obećavamo im da nas neće zaustaviti u toj namjeri, o čemu ćemo blagovremeno obavještavati javnost", poručio je Vujović.