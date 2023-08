Podgorički đaci od petka podnose dokumenta za besplatan gradski prevoz Iako ni 20 kilometara udaljeni od Podgorice, đaci iz Tuzi i Zete koji školu pohađaju u glavnom gradu, plaćaju i međugradski, ali i gradski prevoz.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnovci i srednjoškolci koji žive u Podgorici od petka će moći da se prijave za besplatan gradski i prigradski prevoz. Za njihove vršnjake iz Tuzi i Zete, koji školu pohađaju u glavnom gradu, slična pogodnost ne postoji, jer je sa tim opštinama, nakon odvajanja, u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, organizovan međugradski prevoz.

Besplatan prevoz za đake sa teritorije Podgorice predviđen je Odlukom o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom prevozu, koju su na sjednici početkom mjeseca usvojili odbornici u Skupštini Glavnog grada.

“Usvajanjem Odluke o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Glavnog grada Podgorice stvoreni su uslovi za besplatan prevoz svih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Podgorice. U pitanju su djeca koja pohađaju osnovne i srednje škole i imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak, na teritoriji Glavnog grada”, piše u odgovoru “Vijestima”.

Dodaju i da to ostvareno pravo omogućava osnovcima i srednjoškolcima da gradski i prigradski prevoz koriste tokom 10 mjeseci koliko traje školska godina - od 1. septembra do 30. juna.

Kako se navodi u Odluci, zahtjevi se podnose od 25. avgusta do 25. septembra. Korisnici besplatnog linijskog prevoza, zahtjev podnose lično i, kako su rekli iz Glavnog grada, biće fotografisani na licu mjesta.

“Potrebnu dokumentaciju čine: kopija lične karte, pasoša, zdravstvene knjižice ili izvod iz matične knjige rođenih; potvrda o pohađanju verifikovane osnovne/srednje škole na teritoriji Glavnog grada Podgorica i uvjerenje o prebivalištu/potvrdu o stalnom boravku”, navode iz PG biroa.

Za OSI će tražiti spiskove iz škola

Iz Glavnog grada kazali su da će posebna pažnja biti posvećena učenicima koji imaju utvrđen stepen invaliditeta, “tako što će obrazovne institucije predavati ovjereni spisak upisanih učenika, uz odgovarajuću dokumentaciju”.

Nisu pojasnili na koji način pravo na besplatan prevoz ostvaruju učenici sa teritorije drugih opština, koji školu pohađaju u glavnom gradu i smješteni su u domu - da li prijavom boravka ili je to moguće učiniti i potvrdom o smještaju u domu.

Prema uslovima za prijem u učenički dom, kandidati uz svjedočanstva i kopije diploma i dokaza o nagradama, dostavljaju potvrdu o mjestu prebivališta. Prebivalište se odnosi na mjesto iz kojeg đak dolazi u Podgoricu. Kod predaje dokumenata ne navodi se nigdje i obavezna prijava stalnog boravka.

Ne znaju još koliko će sve da košta

Prema Odluci o besplatnom prevozu, novčana sredstva za tu uslugu obezbjeđivaće se svake godine sa posebne budžetske stavke “Subvencije za korisnike linijskog prevoza putnika”.

"Prevozom korisnika u smislu ove Odluke smatra se linijski prevoz putnika na svim linijama prevoznika dodijeljenim po javnom pozivu, odnosno rješenjem shodno Odluci o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika i definisanim ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti", navodi se u tom dokumentu.

Iz Glavnog grada zasad nemaju odgovor o procijenjenom broju đaka koji će dobiti besplatnu kartu za prevoz.

“Nesmetano funkcionisanje đačkog prevoza Glavni grad obezbjeđuje iz sopstvenih budžetskih sredstava, s ciljem smanjenja broja vozila na ulicama, kao i popularizaciji i povećanju korišćenja javnog prevoza. Dodatno, ovakav vid podrške našim najmađim sugrađanima doprinosi rasterećenju porodičnog budžeta, efikasnijem i olakšanom obrazovnom procesu. Kada je u pitanju procjena broja učenika, te iznos novčanih sredstava koji će se opredijeliti u ove svrhe za očekivati je da će doći do povećanja sadašnjeg broja korisnika. Detaljnije podatke Glavni grad će imati nakon podnošenja zahtjeva, kao i dostavljenih izvještaja prevoznika kojima je povjereno obavljanje linijskog prevoza putnika na teritoriji Glavnog grada”, kazali su “Vijestima”.

Svoja opština, svoj prevoz

Pravo na besplatan prevoz, prema Odluci, nemaju učenici sa teritorije drugih, pa ni oni koji su do juče činili podgoričku opštinu, kao što su Tuzi i Zeta. Tuzi su samostalna opština od 1. septembra 2018, a Zeta od 16. avgusta 2022. godine.

Portal Tuzi nedavno je objavio da na teritoriji te opštine još nije obezbijeđen prevoz kroz naselja, da je stanovnicima u ponudi samo međugradski prevoz do Podgorice.

“Ali, da bi ga koristili moraju doći do centra Tuzi ili do Karabuškog polja i izaći kod kružnog toka na bulevaru Podgorica - Tuzi ili na Autobusku stanicu”, navode u tekstu od 23. juna.

Iz Opštine Tuzi nisu odgovorili na pitanja redakcije. Za Portal Tuzi nedavno su rekli da nemaju sredstva za prevoz u vidu subvencija.

“Mi iz Vranja moramo do Tuzi da bismo se prevezli do Podgorice... Đačka mjesečna karta je 25 eura, peronska osam eura, plus taksi do škole. Od oktobra, kada je ukinut prevoz, mi mjesečno za dvoje djece trošimo 400 eura samo za prevoz”, ispričala je za taj portal žiteljka sela Vranj.

Iz Opštine Zeta sredinom juna saopšteno je da će se i njihovi stanovnici do glavnog grada voziti međugradskim linijama, i da će tek biti uspostavljen gradski prevoz u okviru Opštine. Muče ih iste muke kao komšije u Tuzima:

“Postoje dvije trase, od Podgorice do Mataguža, i od Podgorice do Bijelog Polja. Ovi iz susjednih sela nemaju mogućnost putovanja osim tako, a da bi došli do najbliže stanice treba im po tri, četiri kilometra. Nikad ovo ovako nije bilo, sad da bi išao kući, moraš ići na glavnu autobusku i plaćati peronsku kartu kao da idemo za Novi Sad, a ne 20 kilometara od centra grada”, pričaju mještani.

Stanovnici Zete oslobođeni su plaćanja mjesečne peronske karte na Autobuskoj stanici u Podgorici do septembra, kada će tu obavezu, kako je saopšteno ranije, preuzeti Opština. Kako su tada kazali, mjesečna karta za đake koštaće 38 eura i važiće za međugradski prevoz u gradskom prevozu Opštine Zeta, i u gradskom prevozu Glavnog grada.

Predlagač Odluke o besplatnom prevozu je Demokratska partija socijalista (DPS).

Zasad papir, ali rade na e-potvrdama

Glavni grad i Ministarstvo prosvjete rade na tome da učenicima omoguće da potvrdu o tome koju školu pohađaju dobijaju elektronski.

Prema uslovima za ostvarivanje prava na besplatan prevoz, đaci moraju da dostave originalnu potvrdu o pohađanju škole. Upis u škole proteklih godina organizuje se i putem platforme www.upisi.edu.me, pa su “Vijesti” pitale da li je informacioni sistem Glavnog grada povezan s tim, odnosno da li je moguća elektronska provjera podataka o statusu učenika, bez potrebe da se u svrhe dokazivanja da đak pohađa određenu školu dostavlja papirna potvrda.

“Centar za informacioni sistem Glavnog grada je u komunikaciji sa Ministarstvom prosvjete i pokrenuli su realizaciju servisa za razmjenu podataka. Nakon puštanja servisa u rad, potvrde o statusu učenika Glavni grad će pribavljati po službenoj dužnosti direktno od Ministarstva prosvjete, a to znači da građani u ovom dijelu neće morati da pribavljaju i prilažu dokumentaciju”, rekli su “Vijestima”.