Turistički djelatnici se žale da ta uredba nije dobro osmišljena i da se gužve opet stvaraju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predstavnici turističkih agencija koje organizuju, među turistima koji posjećuju Crnu Goru, najpopularniju, tzv “Montenegro turu” od primorskih gradova starim putem Kotor - Trojica - Njeguši do Lovćena, odnosno Cetinja, protestovali su zbog problema koji se sve češće dešavaju na desetak kilometara dugoj dionici puta od Trojice do Njeguša pišu Vijesti.

Ove godine uvedena je sezonska zabrana saobraćaja autobusa tim uskim putem koji ima samo jednu kolovoznu traku, iz pravca Njeguša prema Kotoru, već je dozvoljeno da autobusi sa izletnicima - turistima mogu da saobraćaju samo od Trojice prema Njegušima. Međutim, ta uredba očigledno nije dobro osmišljena, pa se i dalje dešavaju zastoji na tom, za turiste najslikovitijem i najatraktivnijem izletničkom putu u državi, na kojem su čuvenih 25 kanica - serpentina i neki od najljepših vidikovaca na Boku Kotorsku.

Od 15. juna do 15. septembra, kako saopštavaju iz Auto-moto saveza Crne Gore, na snazi je zabrana saobraćaja za “autobuse kategorije M2 i M3 (laki i teški autobusi i tzv. kombi vozila), svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na dionici regionalnog puta R-1 od mjesta Krstac (raskrsnica sa R-25), opština Cetinje do mjesta Trojica (raskrsnica sa M-1), opština Kotor iz smjera Njeguša u smjeru Kotora”.



“Autobusima je dozvoljeno da serpentinama voze od Trojice ka Njegušima, dok im je zabranjeno korišćenje puta u suprotnom smjeru. Nažalost, ista ta uredba se ne odnosi na kamione, poneki “zalutali” šleper i nebrojeno puno kampera i stranih rent-a-car vozila koja se pojavljuju na tom putu iz smjera Njeguša, pa problem zastoja i ogromnih gužvi u suštini nije riješen”, kazala je “Vijestima” Danica Kažanegra-Gregović iz budvanske turističke agencije “Gulliver Montenegro”.

Ona je navela da odluku o zabrani saobraćaja autobusa starim putem Kotor - Trojica - Njeguši u smjeru od Njeguša prema Trojici, turističke agencije poštuju i u skladu s njome su promijenile itinerere izleta “Montenegro tura” i sličnih.

“To radimo, iako smatramo da je ovakva odluka nadležnih koji regulišu saobraćaj vrlo diskutabilna, te mislimo da bi se mogla značajno unaprijediti”, kazala je Kažanegra-Grgović.

Ona je za Vijesti navela da takav režim saobraćaja, međutim, nije riješio problem koji se dešava kada se autobusi puni turista koji se penju uz lovćenske strane, na uskom i krivudavom putu, sretnu s kamionima, kamperima ili čak i ponekim šleperom koji se iz suprotnog pravca spušta prema Boki.